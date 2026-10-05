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Sociedad

El Niño pondría en riesgo a 2,3 millones de menores en Perú ante lluvias intensas e inundaciones

Unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes vivirían en 209 distritos identificados con riesgo muy alto de inundaciones. Plan International advierte que una emergencia podría interrumpir clases, restringir el acceso a servicios básicos y aumentar la exposición de menores a violencia y explotación.

Plan International advierte sobre riesgos adicionales para niñas y adolescentes en escenario de emergencia climática
Plan International advierte sobre riesgos adicionales para niñas y adolescentes en escenario de emergencia climáticaCortesía: Plan International/LR
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Unos 2,3 millones de niñas, niños y adolescentes estarían expuestos a un escenario de lluvias intensas e inundaciones asociado al Fenómeno El Niño, según una estimación de Plan International a partir de información del CENEPRED y del último Censo Nacional. La cifra forma parte de un escenario de riesgo que comprende 209 distritos, donde alrededor de 7,95 millones de personas se encuentran en un nivel de riesgo muy alto frente a inundaciones.

El análisis también estima que entre la población menor de edad expuesta habría aproximadamente 1,1 millones de niñas y adolescentes mujeres. Para Plan International, esta población requiere medidas de prevención específicas ante una eventual emergencia climática.

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El escenario climático ya muestra señales de mayor actividad. El ENFEN prevé precipitaciones por encima de lo normal entre octubre y diciembre en la costa norte, la costa central y los valles de la vertiente occidental andina norte. Además, advierte que desde octubre pueden presentarse episodios puntuales de lluvia moderada a fuerte, principalmente en la costa norte.

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Niñas y adolescentes enfrentan mayores riesgos

Una emergencia por lluvias e inundaciones no solo puede provocar daños en viviendas e infraestructura. También puede interrumpir las clases, dificultar el acceso a agua segura y saneamiento y alterar las redes de protección de niñas, niños y adolescentes.

Víctor García, representante país de Plan International en Perú, advierte que las niñas y adolescentes pueden enfrentar riesgos adicionales, como el abandono escolar, la violencia, la explotación y el abuso. También pueden asumir una mayor carga de tareas domésticas y de cuidado cuando una emergencia afecta los medios de vida de sus familias.

“Las emergencias climáticas no afectan de la misma manera a todas las personas”, señala García. Añade que la preparación frente a El Niño debe considerar las necesidades específicas de las niñas y adolescentes, incluido el acceso a servicios de higiene menstrual.

La interrupción de las actividades escolares y los desplazamientos también pueden afectar las rutinas y redes de apoyo de los menores. Adrián Barroso, asesor multinacional en protección de la niñez en emergencias de Plan International, sostiene que la preparación debe garantizar la continuidad educativa, espacios seguros y rutas de protección.

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Preparación antes de las lluvias

El escenario de riesgo identificado por CENEPRED comprende una población cercana a los ocho millones de personas. Un análisis difundido en julio con base en información de esa entidad señaló que los 209 distritos con riesgo muy alto concentran unos 7,95 millones de habitantes.

Ante una eventual emergencia, Plan International plantea que las autoridades, comunidades, organizaciones humanitarias y otros sectores coordinen medidas de preparación antes de que se produzcan los eventos de mayor impacto. Entre las acciones consideradas figuran la continuidad de las clases, el acceso a agua segura y artículos de higiene, así como el funcionamiento de espacios seguros y rutas de protección para la niñez.

La organización informó que durante el último año atendió a más de 37.330 personas en situaciones de emergencia y que desarrolla acciones anticipatorias en Lima, Loreto, Cusco y Piura. En estas regiones también impulsa la participación de niñas y adolescentes en actividades de liderazgo, preparación y prevención frente a emergencias y cambio climático.

“El Niño” no solo plantea un desafío para la infraestructura y los servicios públicos. En las zonas donde las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, la capacidad de las familias y comunidades para mantener la educación, la protección y los servicios básicos será determinante para reducir el impacto sobre la niñez.

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