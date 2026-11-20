Sacerdote que creó canción para León XIV en Pucallpa recibe insultos por llamadas: “No tengo miedo” Segundo Gaviria, sacerdote de Pucallpa, afirmó que recibe ataques verbales a través de llamadas anónimas. Los agravios surgieron, según dijo, a partir de la canción que compuso para recibir al papa León XIV en Pucallpa y que visibiliza los problemas en la Amazonía.

El padre Segundo Gaviria Sandoval, sacerdote de Pucallpa y autor de la canción con la que la ciudad dio la bienvenida al papa León XIV en su reciente visita apostólica a Ucayali, señaló que viene recibiendo ataques verbales a través de llamadas anónimas.

El compositor del tema “Bienvenido a la tierra colorado, Papa León XIV” señaló a La República que los agravios surgieron a partir de la creación del tema que expresa la alegría por la visita del sumo pontífice y visibiliza los problemas que enfrenta la Amazonía y sus pueblos indígenas.

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Gaviria detalló que los mensajes incluyen insultos que buscan denigrar su persona; sin embargo, aclaró que no los considera una amenaza y expresó que no teme sufrir alguna represalia por seguir difundiendo la canción. “Todo lo que digo en la canción es la pura verdad”, dijo.

¿Quiénes estarían detrás de las llamadas anónimas?

Según explicó Gaviria, los insultos que recibe a través de llamadas anónimas habrían incomodado a personas de alto poder disconformes con el enfoque social de la Iglesia. “Supongo que son gente que no está de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, gente de alto poder de dinero, que ostentan autoridad en los pueblos y no querían que una persona como León XIV oyera lo que pasa en Pucallpa”, señaló.

Pese a los agravios que recibe, aseguró que él se encuentra tranquilo y no teme que se materialice algún tipo de ataque contra su persona. “La persona que habla está tranquila y, si acaso sucediera algo, no tengo miedo porque todo lo que digo en la canción es la pura verdad. Son insultos subidos de tono, pero mi fe está puesta en Dios y él sabrá lo que pasará conmigo”, refirió.

¿Qué dice la canción de bienvenida a León XIV en Pucallpa?

La canción “Bienvenido a la tierra colorado, Papa León XIV”, compuesta por el padre Segundo Gaviria, expresa la alegría y esperanza de los pueblos indígenas de la Amazonía ante la llegada del sumo pontífice. A través de una letra cargada de espiritualidad, la composición destaca valores como la fe, la unidad, la comunión y la paz. Asimismo, presenta a la selva peruana como una tierra acogedora que recibe al santo padre con afecto y busca que su visita contribuya al reconocimiento de las comunidades originarias, históricamente olvidadas.

Sin embargo, la composición también incorpora un mensaje de denuncia sobre las amenazas que enfrenta la Amazonía y sus habitantes. Mediante versos que reclaman atención al sufrimiento de los pueblos indígenas, la canción advierte sobre la pérdida de los recursos naturales y reivindica el papel de las comunidades en la protección del territorio. Además, invita a León XIV a acompañar sus esfuerzos por alcanzar mejores condiciones de vida, preservar su identidad cultural y garantizar un futuro digno para las nuevas generaciones.

Papa León XIV y su discurso en la Amazonía

Durante su encuentro con misioneros y pueblos amazónicos en Pucallpa, el papa León XIV denunció que muchos líderes indígenas fueron asesinados por defender sus territorios en la Amazonía, lo que significa que defender la propia casa puede costar la vida de una persona. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, expresó.

También cuestionó la explotación arbitraria de recursos naturales y señaló que “la paz social y el equilibrio ecológico van de la mano, por eso, la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra, y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”.