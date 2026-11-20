¿Por qué no sonó el SISMATE durante el fuerte temblor en Junín y que también se sintió en Lima? Así funciona el sistema de alertas del Perú El sismo en Junín, percibido también en Lima, generó confusión debido a la falta de alertas en el celular. Otro sistema es el encargado de emitir alertas sísmicas con segundos de anticipación, pero todavía no está en funcionamiento.

El SISMATE no detecta automáticamente los temblores; su activación depende de decisiones de autoridades sobre la necesidad de informar a la población en emergencias.

El SISMATE no detecta automáticamente los temblores; su activación depende de decisiones de autoridades sobre la necesidad de informar a la población en emergencias. Foto: difusión

El fuerte sismo registrado en Junín y percibido también en Lima generó dudas entre los ciudadanos que esperaban recibir una notificación en sus teléfonos. Pese a que el movimiento fue sentido en distintas zonas, los celulares no emitieron una alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE), una herramienta del Estado que permite difundir avisos de emergencia a través de dispositivos móviles.

La ausencia de una notificación está relacionada con el funcionamiento de esta plataforma y con el tipo de alertas que puede transmitir. El SISMATE no detecta automáticamente los movimientos telúricos ni está diseñado para advertir a la población segundos antes de que ocurra un terremoto. Su activación depende de la información y las decisiones de las autoridades encargadas de gestionar las emergencias.

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¿Cómo funciona el SISMATE y por qué no alerta ante cada temblor?

El SISMATE es una plataforma tecnológica que permite enviar mensajes masivos a teléfonos móviles ubicados en una zona geográfica determinada. Su finalidad es comunicar a la población sobre situaciones de peligro y brindar indicaciones ante una emergencia, pero no funciona como un detector de sismos ni como una alarma que se activa automáticamente cuando los sensores registran un movimiento.

El proceso está a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entidad que determina el área que debe recibir el aviso y prepara el contenido del mensaje. Luego, la plataforma distribuye la notificación mediante las redes de telefonía móvil, a través de tecnologías como Cell Broadcast y SMS. Por ello, la recepción depende de que el dispositivo se encuentre dentro de la zona seleccionada para la difusión.

Esto significa que la ausencia de una alerta en los celulares durante el sismo de Junín no permite concluir, por sí sola, que el sistema haya presentado una falla. El SISMATE no tiene como función anunciar todos los movimientos telúricos que ocurren en el país, sino transmitir mensajes cuando las autoridades determinan que corresponde informar a la población sobre una emergencia.