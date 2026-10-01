Peruanos en Rusia: dictan detención preliminar contra sujeto por captar a compatriotas para la guerra

El Poder Judicial ordena siete días de detención preliminar para Pocho Pinto, investigado por captar peruanos con falsas ofertas laborales para trabajar en Rusia. La Fiscalía lo investiga por trata de personas agravada. | Difusión

El Poder Judicial ordena siete días de detención preliminar para Pocho Pinto, investigado por captar peruanos con falsas ofertas laborales para trabajar en Rusia. La Fiscalía lo investiga por trata de personas agravada. | Difusión

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra Pocho Pinto (54), investigado por la presunta captación de ciudadanos peruanos con falsas ofertas laborales para viajar a Rusia y trabajar en una base militar.

La medida fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, que investiga a Pinto por el presunto delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral, en agravio de Julio Salazar, quien falleció en abril de este año, y otros tres ciudadanos peruanos.

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Tesis fiscal apunta a trata

Según la investigación fiscal, en marzo de 2026 Pinto habría captado y facilitado el traslado de los cuatro peruanos hacia la Federación de Rusia, donde se desempeñarían como personal de seguridad y resguardo en una base militar.

Como parte de la oferta laboral, el investigado habría ofrecido remuneraciones de aproximadamente US$2.300 mensuales, además de un bono de US$20.000 al culminar un año de servicio y la posibilidad de acceder a la nacionalidad rusa.

La Fiscalía señala que Pinto también habría asegurado a los agraviados que no serían enviados a una zona de guerra ni a la primera línea de combate.

La ruta prevista para el traslado era Lima-París-Estambul-Moscú-Ufa. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, Julio Salazar murió en abril mientras se desarrollaba el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Allanamientos en Comas

La detención preliminar incluye el allanamiento de dos inmuebles ubicados en Comas. Durante el operativo se dispuso la incautación de celulares, dispositivos USB, un arma de fuego, tarjetas de crédito y dinero en efectivo en soles y dólares, además de otros elementos que serán analizados por las autoridades.

El despliegue estuvo a cargo de fiscales adjuntos provinciales especializados y contó con el apoyo de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.

La ONG Aerial Recovery también participó en la intervención, según informó el Ministerio Público.

La investigación busca determinar la presunta participación de Pinto en la captación y traslado de los ciudadanos peruanos, así como esclarecer las circunstancias en las que Salazar terminó en Rusia y posteriormente falleció.