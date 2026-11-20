Las redes sociales se convirtieron en la plaza pública del siglo XXI. En ellas, la ciudadanía debate, se informa y forma criterio antes de emitir su voto. El problema es que esa plaza puede llenarse artificialmente con voces falsas y tendencias infladas que nadie generó de manera espontánea. Eso es precisamente lo que hacen las granjas de bots, y el daño que producen sobre el debate democrático merece examinarse con seriedad. El ciudadano pierde la certeza de que lo que lee refleja una opinión real, y toma sus decisiones políticas a partir de esa distorsión. En ese sentido, el caso Cerimedo documenta cómo ese método opera en América Latina.

Fernando Cerimedo, por si cupiera alguna duda, ha sido un operador de la ultraderecha latinoamericana. Su trabajo centrado en el diseño de ecosistemas de desinformación, basados en perfiles falsos y operaciones de influencia digital que destruyen adversarios mediante lo que él mismo llama “fraude cognitivo” y “guerra sucia”.

Su participación en la segunda vuelta del Perú, en la que asesoró a la campaña de Keiko Fujimori, quedó registrada por La República. Cerimedo visitó el país al menos cuatro veces durante la contienda, y el 28 de julio, día de la juramentación, su socio español Javier Negre asistió a la ceremonia en su nombre.

El primer testimonio consiste en una grabación entre Cerimedo y el presidente boliviano Rodrigo Paz, anterior a los resultados oficiales, en la que el asesor anticipa el triunfo de Keiko Fujimori. La segunda registra su diálogo con el exoficial naval Wilson Gómez Barrios, coordinador de ‘Ojo de Cóndor’, una iniciativa de conteo paralelo de las actas electorales. En ese intercambio, Cerimedo afirma tener un infiltrado dentro de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y un equipo contabilizando votos desde Argentina. Gómez Barrios dio por verdadero ese registro ante La República.

El tercer momento es la entrevista que Nadia Beller, expareja de Cerimedo durante el período electoral y actual asilada en México, concedió a la periodista Carmen Aristegui. La abogada boliviana confirma el contenido de ambas grabaciones y amplía la descripción de la red que vinculó a su expareja con actores del proceso electoral. Las autoridades peruanas, pese a ello, guardan silencio al respecto.

En ese sentido, el Congreso tiene pendiente una responsabilidad concreta. Tanto el Senado como Diputados recibieron propuestas para instalar comisiones investigadoras sobre el caso, pero todas aguardan aún sesión de debate. El Ministerio Público permanece igualmente al margen. La acumulación de material autenticado hace cada vez más difícil sostener esa omisión.

Hoy, mientras acciones recientes de la DIRCOTE contra artistas generan inquietud sobre el uso selectivo del aparato de seguridad, el Congreso conserva bloqueada la única vía institucional para examinar una amenaza acreditada a la integridad del debate público. Las cámaras cuentan con el instrumento; lo que sigue es que decidan usarlo.