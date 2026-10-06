La víctima era una licenciada en enfermería en el departamento de Amazonas. | Composición LR

La víctima era una licenciada en enfermería en el departamento de Amazonas. | Composición LR

Las autoridades investigan la muerte de Sharol Cortéz Cruz, una licenciada en enfermería de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el departamento que compartía con su pareja, en la provincia de Bagua, región Amazonas. La Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan diligencias bajo la hipótesis de un presunto feminicidio.

La joven, quien había sido elegida anteriormente como Miss Carnaval Bagua, se desempeñaba profesionalmente en el área de salud. Tras el hallazgo, agentes de la Policía intervinieron el inmueble, donde en el primer piso funcionaba un consultorio médico administrado por terceras personas, con el objetivo de recoger evidencias que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte. Como parte de las primeras diligencias, la Policía detuvo a Junior Rodríguez Arista, pareja de la víctima y profesional anestesiólogo, quien permanece bajo investigación por la muerte de la joven.

Video destacado LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Familia denuncia presuntas agresiones durante la relación

Los familiares de Sharol Cortéz Cruz señalaron ante las autoridades que la joven habría sufrido agresiones constantes durante la relación sentimental que mantenía con Rodríguez Arista desde hace aproximadamente un año y medio.

Asimismo, denunciaron que el investigado habría sedado a la enfermera antes de su muerte. Esta versión deberá ser corroborada o descartada mediante los exámenes médico-legales y toxicológicos correspondientes.

La defensa de la familia pidió que se prioricen los análisis toxicológicos, debido a la denuncia sobre el presunto uso de sustancias sedantes. Estos exámenes serán relevantes para determinar si la víctima estuvo bajo los efectos de algún fármaco o sustancia antes de su fallecimiento.

Fiscalía evalúa pedir siete días de detención preliminar

El Ministerio Público solicitó que se realice una audiencia judicial para determinar la situación jurídica de Junior Rodríguez Arista. En esta diligencia, un juez deberá evaluar el pedido de detención preliminar por siete días contra el investigado.

De ser concedida, esta medida permitirá desarrollar diversas diligencias destinadas a establecer las causas exactas de la muerte de Sharol Cortéz. Entre ellas se encuentran los peritajes médicos, exámenes toxicológicos, la recopilación de evidencias biológicas y las declaraciones de personas que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

La Policía también recoge los testimonios de vecinos del inmueble para reconstruir la secuencia de acontecimientos previa al hallazgo del cuerpo.

El caso ha generado preocupación entre familiares y residentes de Bagua y de la región Amazonas. Los allegados de la joven solicitaron que la investigación avance con celeridad y señalaron que permanecerán atentos a la decisión judicial sobre el pedido de detención preliminar.