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Empresario y exregidor Antoni Anaya Noel es hallado muerto en Barranca: su esposa fue detenida

La Fiscalía ha confirmado la detención de su esposa, Aylen Napurí Alva, quien resultó herida y fue vista buscando ayuda en la cercanía de su hogar. Las cámaras de seguridad registraron su salida del inmueble.

Empresario y exregidor Antoni Anaya Noel hallado muerto en su vivienda de Barranca
Empresario y exregidor Antoni Anaya Noel hallado muerto en su vivienda de Barranca
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El empresario y exregidor Antoni Anaya Noel fue hallado muerto con cortes en el abdomen y el cuello dentro de su vivienda, ubicada en la calle Laderas, en la provincia de Barranca (Lima). La Policía Nacional acudió al inmueble tras recibir alertas de vecinos y encontró el cuerpo en una habitación del segundo piso. La Fiscalía confirmó la detención de su esposa, Aylen Napurí Alva, quien resultó herida y fue vista en la vía pública antes de la llegada de los agentes.

Cámaras de seguridad registraron a Napurí caminando sin calzado y con un corte por los alrededores de la vivienda. Según las imágenes difundidas, la mujer pidió ayuda a vecinos del sector y luego continuó por la calle en busca de un vehículo que pudiera trasladarla a un centro hospitalario.

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Tras las alertas de los ciudadanos, los policías llegaron al domicilio e ingresaron al inmueble. En el segundo nivel encontraron a Anaya Noel sin vida. La pareja había contraído matrimonio hace menos de un año.

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Fiscalía investiga muerte de Antoni Anaya Noel

Representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística acudieron a la vivienda para recoger evidencias y rastros biológicos que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos. Las diligencias incluyeron la inspección del inmueble y el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía de Barranca quedó a cargo de la investigación y deberá determinar la secuencia de los hechos, así como las circunstancias y causa de la muerte. Los exámenes forenses serán determinantes para establecer las lesiones que provocaron el fallecimiento.

La esposa de la víctima permanece detenida mientras continúan las diligencias fiscales y policiales. Su situación legal se definirá conforme avance la investigación.

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¿Quién era Antoni Anaya Noel?

Anaya Noel era empresario de Barranca y se desempeñó como regidor de la Municipalidad Distrital de Supe.

La investigación continuará con las pericias y declaraciones necesarias para esclarecer la muerte ocurrida dentro de la vivienda. Hasta el momento, la detención de Aylen Napurí Alva no determina responsabilidad penal por la muerte de su esposo.

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