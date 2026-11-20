Toma de la PUCP: estudiantes liberan puertas del campus tras acuerdo con autoridades que suspende nuevas escalas de pensiones en 2027 El acuerdo entre estudiantes y autoridades permitirá establecer espacios de diálogo institucional y revisar protocolos de seguridad en la PUCP. La casa de estudios señala que continúa la investigación de procesos disciplinarios.

El acuerdo establece que se mantendrán las nueve escalas actuales de pensiones y se revisarán protocolos de seguridad, además de abordar incidentes en el edificio Dintilhac.

El acuerdo establece que se mantendrán las nueve escalas actuales de pensiones y se revisarán protocolos de seguridad, además de abordar incidentes en el edificio Dintilhac. Foto: PUCP

Los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) liberaron las puertas del campus luego de alcanzar un acuerdo con las autoridades universitarias, tras las protestas contra el nuevo sistema de pensiones y los procesos disciplinarios iniciados contra alumnos. El entendimiento permitió restablecer el acceso a las instalaciones y estableció compromisos para resolver las diferencias mediante espacios de diálogo institucional.

Entre los principales acuerdos figura la suspensión de la implementación de un nuevo sistema de escalas de pago durante 2027, por lo que se mantendrán vigentes las nueve categorías actuales. La reunión, según el comunicado emitido por la casa de estudios, también abordó los protocolos de seguridad, el valor del crédito académico, el Reglamento Unificado Disciplinario y los procedimientos relacionados con los incidentes ocurridos en el edificio Dintilhac.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

PUCP mantendrá las nueve escalas de pensiones actuales durante todo el 2027

Según el comunicado emitido por la PUCP, uno de los compromisos centrales establece que las autoridades universitarias no implementarán el nuevo sistema de escalas de pensiones durante el próximo año. De esta manera, seguirán vigentes las nueve escalas actuales mientras continúan las conversaciones entre representantes estudiantiles y autoridades en la Comisión Asesora y la Mesa de Diálogo. El Rectorado también acordó fortalecer los mecanismos de consulta y transparencia económica.

Respecto al valor del crédito académico para 2027, las autoridades presentarán una propuesta de ajuste que tendrá como referencia la meta de inflación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Además, los representantes estudiantiles podrán presentar modificaciones al Reglamento Unificado Disciplinario, que serán incorporadas en la agenda del Consejo Universitario del 10 de diciembre para su evaluación.

Estudiantes liberan accesos tras acuerdos sobre procesos disciplinarios y seguridad

El entendimiento también contempla una revisión integral de los protocolos de seguridad y la elaboración de un informe sobre el acceso a un archivo Excel adjunto a las comunicaciones enviadas a estudiantes comprendidos en procesos disciplinarios. Asimismo, se convocará al espacio de justicia restaurativa para revisar participativamente su protocolo y abordar los procedimientos relacionados con los hechos ocurridos en el edificio Dintilhac.

Como parte del acuerdo, los representantes estudiantiles se comprometieron a liberar inmediatamente las puertas que permanecían cerradas, con lo que se restableció el acceso al campus. La universidad recordó que los procesos disciplinarios continúan en etapa de investigación y que todavía no se han determinado responsabilidades. También reafirmó el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la protesta dentro de las normas institucionales.