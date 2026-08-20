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El peruano de 22 años que asombra al crear un “Tinder de becas” para conectar a jóvenes con oportunidades de estudio en el extranjero

Con más de 200 becas disponibles y 400.000 usuarios en solo tres meses, busca revolucionar el acceso a oportunidades educativas en Perú, México y Chile.

Raúl Jáuregui Penny, estudiante de Ingeniería Ambiental, lanza el "Tinder de becas", una innovadora plataforma para facilitar el acceso a subvenciones educativas en el extranjero.
Raúl Jáuregui Penny, estudiante de Ingeniería Ambiental, lanza el "Tinder de becas", una innovadora plataforma para facilitar el acceso a subvenciones educativas en el extranjero. | Composición LR/Agencia Andina/Telemundo
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Buscar oportunidades de estudiar en el extranjero resulta complejo debido a la dispersión de información y trámites en la red. Ante esa problemática, Raúl Jáuregui Penny, alumno de Ingeniería Ambiental en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) de 22 años, creó una plataforma digital que agiliza el hallazgo de financiamiento académico. El proyecto recibió el sobrenombre del 'Tinder de becas' gracias a su mecanismo intuitivo de emparejamiento, similar al de las plataformas de citas.

El desarrollo surge del recorrido personal del joven, quien egresó de un Colegio de Alto Rendimiento (COAR) y obtuvo la subvención Beca 18 del Pronabec. Su trayectoria incluye pasantías en la Universidad de Granada, Francia, Brasil y Estados Unidos. "He acumulado más de 15 becas o intercambios estudiantiles", relató el creador a la Agencia Andina tras consolidar su impacto educativo.

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¿Qué es el 'Tinder de becas' y cómo ayuda a conseguir subvenciones universitarias?

Esta herramienta digital nació tras el diagnóstico realizado por Raúl Jáuregui sobre la dispersión de convocatorias académicas durante su postulación previa. Al notar el abandono recurrente de planillas tradicionales en Excel entre sus compañeros, impulsó una solución interactiva. "Quería crear algo que las personas sí usen. No solo por innovar, sino para que más personas puedan utilizarlo de forma más fácil y conozcan las oportunidades", explicó su desarrollador.

La herramienta aprovecha inteligencia artificial para centralizar y simplificar la búsqueda de financiamiento académico. Foto: Rauenciencia.com

La herramienta aprovecha inteligencia artificial para centralizar y simplificar la búsqueda de financiamiento académico. Foto: Rauenciencia.com

El aplicativo adopta la mecánica de las plataformas de citas para ajustar los resultados según especialidad, modalidad o destino. Los usuarios seleccionan o rechazan propuestas deslizando un botón, lo cual facilita personalizar su búsqueda. Su diseñador señaló en Telemundo que la meta principal consiste en simplificar el hallazgo de incentivos de estudio adaptados al perfil del postulante.

Su motor de búsqueda integra información pública procedente de universidades, gobiernos y organismos internacionales procesada mediante inteligencia artificial. Actualmente, la plataforma reúne alrededor de 200 subvenciones en su catálogo con proyección a alcanzar unas 500. En apenas un trimestre, la propuesta registró un alcance sobre 400.000 usuarios y sobrepasó los 15.000 estudiantes activos en Perú, México y Chile.

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"La nueva generación ya no migajea amor, migajea becas"

La iniciativa busca democratizar las convocatorias académicas al centralizar alternativas educativas, compararlas y facilitar el seguimiento de sus convocatorias. Esta solución nace de la experiencia personal de su creador, el primer universitario de su familia, quien complementa la web con capacitaciones presenciales y virtuales.

El desarrollo tecnológico destaca por su visibilidad internacional, tras ser difundido en Noticias Telemundo, aunque la plataforma como tal no ostenta galardones oficiales. Su desarrollador cuenta con méritos propios, tales como representar al Perú en el Student Energy Summit 2026.

El servicio digital opera sin costo alguno para los usuarios en su fase actual. La hoja de ruta incluye filtros para usuarios de mayor edad, alertas de vencimiento y un panel para administrar solicitudes enviadas. Además, la iniciativa contempla expandir sus talleres informativos a diversas provincias peruanas bajo una consigna clara: "La nueva generación ya no migajea amor, migajea becas".

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