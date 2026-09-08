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China confirma ingreso sin visa para peruanos por 30 días y cuestiona los rigurosos controles migratorios en “cierto país”

Los peruanos deben presentar un pasaporte válido y documentos de respaldo para ingresar a China. Este beneficio aplica para turismo, negocios, visitas familiares e intercambio.

La Embajada de China en Perú confirma que los ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario podrán ingresar a China sin visa por 30 días hasta 2026.
La Embajada de China en Perú confirma que los ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario podrán ingresar a China sin visa por 30 días hasta 2026. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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La Embajada de China en el Perú ratificó que los ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario tienen la facultad de ingresar a territorio asiático sin visado por un máximo de 30 días. Mediante X, la representación diplomática resaltó esta apertura: "China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos". El beneficio abarca viajes de turismo, negocios, visitas familiares, intercambios y tránsito.

En el mismo anuncio, la delegación criticó que los solicitantes de visado para “cierto país” deban superar “rigurosos controles” y afrontar "incluso amenazas de cancelación de las visas de toda su familia". Sin citar a un gobierno específico, el comentario se interpreta como una alusión indirecta a Estados Unidos, aunque Pekín no formuló una identificación oficial.

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¿Qué requisitos deben cumplir los peruanos para viajar a China sin visa?

Los ciudadanos con pasaporte ordinario peruano gozan de la exención unilateral de visado hasta el 31 de diciembre de 2026. Ese beneficio autoriza permanencias máximas de 30 días para turismo, negocios, visitas familiares, intercambios o tránsito. Cualquier estadía superior o motivo distinto exige la tramitación previa del documento migratorio tradicional.

La Administración Nacional de Inmigración china sumó al Perú en esta lista junto a Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Uruguay. El tiempo permitido arranca a las 00.00 horas del día posterior al arribo. Es importante precisar que la medida no exime la revisión fronteriza habitual, por lo que los inspectores mantienen la potestad final de autorizar o denegar la entrada.

El viajero necesita un documento de viaje válido y documentos de respaldo como reservas de hotel, cartas de invitación o pasajes de retorno. La flexibilidad excluye actividades laborales, académicas, de prensa o de residencia permanente. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú destacó que la disposición contribuiría a fortalecer los intercambios turísticos y culturales entre ambos países.

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Embajada de China destaca inversiones y comercio bilateral con el Perú

La representación diplomática remarcó que el capital acumulado del gigante asiático en suelo nacional supera los US$30.000 millones. De acuerdo con la Embajada china, esos recursos fomentan empleo, divisas e ingresos fiscales sin generar ni un centavo de deuda, bajo estricto apego a las normas locales y la jurisdicción estatal.

La misión oficial defendió una supervisión equitativa para todas las operaciones internacionales en la nación sudamericana. Asimismo, el organismo instó a evaluar con ese estándar homólogo aquellas ventas recientes que provocaron endeudamiento al país, aunque prescindió de especificar las transacciones aludidas o detallar la distribución por sectores económicos.

La representación diplomática destaca que las inversiones chinas en Perú superan los US$30.000 millones, generando empleo y divisas, sin incrementar la deuda del país. Foto: @ChinaEmbPeru/X

La representación diplomática destaca que las inversiones chinas en Perú superan los US$30.000 millones, generando empleo y divisas, sin incrementar la deuda del país. Foto: @ChinaEmbPeru/X

En una tercera declaración, la sede asiática resaltó 12 años continuos como el principal socio comercial peruano, mercado donde el país andino destaca como tercer exportador regional. Mincetur confirma un superávit acumulado de US$52.000 millones a favor del Perú desde el TLC de 2010, ante lo cual la entidad concluyó que “el mercado chino abre sus puertas a los productos cualificados peruanos”.

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