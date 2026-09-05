Peruano muere en Metro de Chile: fue impactado por tren al intentar subir al vagón equivocado

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Un peruano, identificado como Wilmer Quispe, de 38 años, falleció en la Línea 1 del Metro de Santiago, en Chile, tras ser impactado por uno de los trenes el pasado miércoles 2 de septiembre. El accidente se produjo en la estación Pajaritos cuando el connacional se dirigía a abordar una unidad dentro del andén.

Según la investigación de la Fiscalía Centro Norte del país vecino, el fatal incidente habría ocurrido porque Quispe sufrió una confusión al entrar al andén y trató de cruzar la vía férrea para abordar el vagón del carril opuesto. En ese momento, otro tren que iba en la dirección que le correspondía lo impactó. La familia de la víctima, sin embargo, denunció la falta de señalización adecuada en el sistema de transporte.

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¿Cómo se habría originado el accidente que acabó con la vida de un peruano en el Metro de Santiago de Chile?

Según las cámaras de seguridad revisadas por el medio local BioBioChile, cuando Quispe bajó por las escaleras del andén para abordar su tren observó un tren detenido, pero no se habría percatado de que estaba ubicado al lado opuesto de la vía. Se presume que la presencia de los marcos de las puertas de andén le habría hecho creer que el tren estaba del lado suyo.

Así, el pasajero corrió para alcanzar a entrar al vagón opuesto, de acuerdo con las imágenes. Sin embargo, justo en ese momento, ingresó un convoy por el carril que le correspondía abordar y lo terminó impactando, provocando su muerte de forma instantánea por graves lesiones en su cerebro y la parte cervical. "Estaba roto total", le dijo su hermano Rogelio Quispe a Chilevisión.

¿Qué se sabe sobre el peruano que falleció en el Metro de Santiago de Chile?

Según BioBioChile, Quispe vivía hace más de una década en Chile y actualmente trabajaba en el rubro gastronómico. Al momento del accidente, se trasladaba desde Curacaví junto a su esposa y su hermana. El hombre deja a una hija de 19 años.

Rogelio Quispe señaló que, si bien su hermano podría haber sufrido una confusión, el Metro también es responsable de lo ocurrido por no señalizar bien la infraestructura ferroviaria. "Deducimos que fue una equivocación porque no había vallas de contención más adelante". En la estación Pajaritos donde se produjo el siniestro hay mensajes sobre puertas de andén en instalación mientras se implementan nuevas medidas de seguridad.