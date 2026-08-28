Sonia, una migrante peruana en Madrid, ha conmovido a las redes sociales al compartir su historia de lucha diaria para mantener a su familia, mostrando la difícil realidad del comercio ambulante. | Composición LR/@haroldcorrea_ikualo/Instagram

Sonia, una migrante peruana en Madrid, ha conmovido a las redes sociales al compartir su historia de lucha diaria para mantener a su familia, mostrando la difícil realidad del comercio ambulante. | Composición LR/@haroldcorrea_ikualo/Instagram

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Sonia, una peruana de 58 años, causó gran impacto en redes sociales tras revelarse la labor diaria que realiza en las calles de Madrid para mantener a su familia. Su vivencia salió a la luz gracias a Harold Correa, un creador de contenido enfocado en la comunidad migrante, quien la halló ofreciendo platillos típicos y documentó las adversidades económicas que afronta el grupo familiar.

Detrás de ese comercio ambulante existe un impulso prioritario. Según la declaración recogida por Correa, la mujer busca "juntar para la lápida de mi esposo", además de apoyar a su hija, quien cuida a dos niños pequeños. La narración desató una ola de solidaridad, transformando este caso en un fenómeno digital emotivo entre los latinoamericanos residentes en España.

TE RECOMENDAMOS CÉSAR HILDEBRANDT Y SU CONTUNDENTE RESPUESTA A AMIGO DE KEIKO, DAMIÁN VALENZUELA | LA VERDAD A FONDO

Sonia, la migrante peruana que emprende en las calles de Madrid para mantener a su familia

Sonia comercializa alimentos elaborados por ella misma en la vía pública madrileña para sostener a su hogar. Con los ingresos obtenidos ayuda a su hija y dos nietos, personas con las que convive en una única recámara arrendada. Según reveló Harold Correa en LinkedIn, el grupo familiar disponía de unos 600 euros mensuales, de los cuales 500 se destinaban exclusivamente al pago del arrendamiento.

La búsqueda de fondos para instalar el sepulcro de su difunto cónyuge impulsó a la mujer a continuar con la venta callejera. A dicho objetivo se añadió la manutención diaria del núcleo familiar, marco en el cual Correa destacó la vulnerabilidad financiera de la protagonista al afirmar: "No hay margen. No hay red".

El relato adquirió un enorme impacto social tras publicarse en redes sociales. El promotor del caso aseguró que el video rebasó los seis millones de reproducciones y generó miles de interacciones, impulsado por la empatía de numerosos migrantes que afrontan carencias similares en España.

De la difusión en redes a una colecta solidaria para Sonia

El creador de contenido Harold Correa registró el testimonio de Sonia y difundió el video del caso entre sus seguidores con el fin de obtener apoyo financiero. En un video posterior subido a Instagram, el organizador anunció la junta de un gran monto de dinero destinado de forma directa a la beneficiaria: "Hemos recaudado 1.500 euros, Sonia".

La movilización ciudadana continuó en ascenso tras ese primer aporte. Mediante una actualización en LinkedIn, el impulsor confirmó que la colecta alcanzó los 3.000 euros en escasos días, suma invertida en saldar medio año de alquiler. La aportación concedió un respiro oportuno ante la obligación residencial más costosa de la vivienda, evidenciando la efectividad real del llamado público.

Correa atribuyó el éxito del proyecto al respaldo de migrantes habituados a remitir remesas a sus hogares, subrayando el valor del compromiso colectivo: "Eso no es viralidad. Eso es comunidad". Si bien el material disponible comprueba la recepción de las donaciones, carece de datos adicionales para verificar un cambio definitivo en el panorama económico de la afectada.