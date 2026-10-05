Procesión del Señor de los Milagros este 18 de octubre: ruta oficial, mapa y horarios del segundo recorrido este domingo

La imagen del Cristo Morado comenzará su trayecto en la avenida Tacna, pasando por la Plaza Mayor y el Congreso, donde se rendirán homenajes a su paso.

La imagen del Cristo Morado comenzará su trayecto en la avenida Tacna, pasando por la Plaza Mayor y el Congreso, donde se rendirán homenajes a su paso. Foto: Andina/Composición LR

La segunda procesión del Señor de los Milagros se realizará el domingo 18 de octubre por las calles del Centro de Lima. La imagen del Cristo Morado saldrá nuevamente en el marco del mes morado y recorrerá distintos puntos del centro histórico antes de llegar a la Iglesia del Carmen, donde las andas permanecerán hasta el siguiente recorrido.

La jornada contempla un desplazamiento por avenidas y jirones de alta circulación, además de homenajes en la Plaza Mayor de Lima y el Congreso de la República. La Municipalidad Metropolitana de Lima también ha previsto un plan de interferencias vehiculares que se aplicará de manera progresiva mientras avance la procesión.

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El segundo recorrido comenzará en la avenida Tacna. Desde allí, las andas continuarán por el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima. En este punto se realizarán homenajes frente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Después, el trayecto continuará por los jirones Carabaya y Ucayali hasta la avenida Abancay. Posteriormente, la imagen avanzará por el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. La procesión seguirá por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, para luego regresar por el jirón Junín.

El recorrido culminará en la Iglesia del Carmen de Lima, lugar donde las andas permanecerán durante la noche. Este desplazamiento corresponde a la segunda de las cinco salidas procesionales programadas para el periodo del mes morado.

Procesión del Señor de los Milagros: horarios, desvíos y próximas fechas

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha establecido que las interferencias vehiculares para el domingo 18 de octubre comenzarán desde las 6.00 a. m. y se extenderán hasta las 4.00 a. m. del lunes 19. Los cierres se ejecutarán por etapas en las vías comprendidas dentro del recorrido y serán levantados conforme la procesión avance y las condiciones permitan restablecer el tránsito.

Las siguientes salidas del Señor de los Milagros están programadas de la siguiente manera:

Lunes 19 de octubre: tercer recorrido. Las andas partirán desde la Iglesia del Carmen y retornarán a la Iglesia de las Nazarenas.

tercer recorrido. Las andas partirán desde la Iglesia del Carmen y retornarán a la Iglesia de las Nazarenas. Miércoles 28 de octubre: cuarto recorrido. La imagen saldrá y regresará al Santuario de las Nazarenas.

cuarto recorrido. La imagen saldrá y regresará al Santuario de las Nazarenas. Domingo 1 de noviembre: quinto y último recorrido. El Cristo Morado partirá de las Nazarenas y retornará al Monasterio de las Nazarenas, donde finalizará el ciclo de procesiones.

La primera salida se realizó el sábado 3 de octubre y comprendió un recorrido por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda, antes del retorno al Santuario de las Nazarenas.