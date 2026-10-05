Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

López Aliaga vs. Francis Allison: ¿Qué definió la elección en Lima? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Procesión del Señor de los Milagros este 18 de octubre: ruta oficial, mapa y horarios del segundo recorrido este domingo

La segunda procesión del Señor de los Milagros se llevará a cabo el 18 de octubre en Lima, recorriendo el centro histórico y culminando en la Iglesia del Carmen.

La imagen del Cristo Morado comenzará su trayecto en la avenida Tacna, pasando por la Plaza Mayor y el Congreso, donde se rendirán homenajes a su paso.
La imagen del Cristo Morado comenzará su trayecto en la avenida Tacna, pasando por la Plaza Mayor y el Congreso, donde se rendirán homenajes a su paso.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

La segunda procesión del Señor de los Milagros se realizará el domingo 18 de octubre por las calles del Centro de Lima. La imagen del Cristo Morado saldrá nuevamente en el marco del mes morado y recorrerá distintos puntos del centro histórico antes de llegar a la Iglesia del Carmen, donde las andas permanecerán hasta el siguiente recorrido.

La jornada contempla un desplazamiento por avenidas y jirones de alta circulación, además de homenajes en la Plaza Mayor de Lima y el Congreso de la República. La Municipalidad Metropolitana de Lima también ha previsto un plan de interferencias vehiculares que se aplicará de manera progresiva mientras avance la procesión.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Señor de los Milagros EN VIVO, 18 de octubre: ¿dónde se encuentra la procesión?

Señor de los Milagros EN VIVO, 18 de octubre: ¿dónde se encuentra la procesión?

Puedes ver

¿Habrá segunda vuelta para elegir alcalde? La regla electoral que muchos desconocen en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

lr.pe

Señor de los Milagros: ¿cuál será la ruta del segundo recorrido este 18 de octubre?

El segundo recorrido comenzará en la avenida Tacna. Desde allí, las andas continuarán por el jirón Ica y el jirón de la Unión hasta llegar a la Plaza Mayor de Lima. En este punto se realizarán homenajes frente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Después, el trayecto continuará por los jirones Carabaya y Ucayali hasta la avenida Abancay. Posteriormente, la imagen avanzará por el jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República. La procesión seguirá por los jirones Huanta, Áncash y Maynas, para luego regresar por el jirón Junín.

El recorrido culminará en la Iglesia del Carmen de Lima, lugar donde las andas permanecerán durante la noche. Este desplazamiento corresponde a la segunda de las cinco salidas procesionales programadas para el periodo del mes morado.

Puedes ver

Acribillan a chofer de colectivo en Independencia: esposa e hijo presenciaron asesinato

lr.pe

Procesión del Señor de los Milagros: horarios, desvíos y próximas fechas

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha establecido que las interferencias vehiculares para el domingo 18 de octubre comenzarán desde las 6.00 a. m. y se extenderán hasta las 4.00 a. m. del lunes 19. Los cierres se ejecutarán por etapas en las vías comprendidas dentro del recorrido y serán levantados conforme la procesión avance y las condiciones permitan restablecer el tránsito.

Las siguientes salidas del Señor de los Milagros están programadas de la siguiente manera:

  • Lunes 19 de octubre: tercer recorrido. Las andas partirán desde la Iglesia del Carmen y retornarán a la Iglesia de las Nazarenas.
  • Miércoles 28 de octubre: cuarto recorrido. La imagen saldrá y regresará al Santuario de las Nazarenas.
  • Domingo 1 de noviembre: quinto y último recorrido. El Cristo Morado partirá de las Nazarenas y retornará al Monasterio de las Nazarenas, donde finalizará el ciclo de procesiones.

La primera salida se realizó el sábado 3 de octubre y comprendió un recorrido por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda, antes del retorno al Santuario de las Nazarenas.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El Partido Liberal de Bolsonaro logra una mayoría abrumadora en el Congreso y será la primera fuerza del Senado

¿Qué canal transmite Francia vs Bélgica EN VIVO por la UEFA Nations League 2026?

La República seguirá como diario judicial de la Corte de Sullana

Sociedad

La República seguirá como diario judicial de la Corte de Sullana

Cómo cobrar los S/165 por ser miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Conteo de votos en Áncash termina con balacera: enfrentamiento deja un muerto y un policía herido de gravedad

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados ONPE: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo de actas

Roberto Burneo estima que resultados regionales y locales se conocerán a inicios de noviembre

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026