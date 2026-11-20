Fenómeno El Niño: quebradas aíslan a centros poblados en Tumbes y complican el paso de escolares Las lluvias intensas activaron quebradas en Casitas y Pampas de Hospital. Pobladores deben cruzar zonas con caudal para trasladarse y realizar sus actividades.

Las intensas lluvias en Tumbes han aislado a poblaciones rurales como Miraflores y afectado la transitabilidad en distritos como Casitas y Pampas de Hospital. | composición LR

Las intensas lluvias en Tumbes han aislado a poblaciones rurales como Miraflores y afectado la transitabilidad en distritos como Casitas y Pampas de Hospital. | composición LR

Las lluvias intensas registradas en los últimos días mantienen aislados a diversos centros poblados rurales de Tumbes debido a la activación de quebradas y la interrupción de las vías de acceso. Los distritos de Casitas y Pampas de Hospital son algunos de los más afectados por las condiciones climáticas.

En el distrito de Pampas de Hospital, la activación de una quebrada ha dejado aislado al centro poblado de Miraflores. Ante la interrupción del paso, pobladores deben atravesar las caudalosas aguas para trasladarse, una situación que también enfrentan grupos de estudiantes que buscan llegar a sus instituciones educativas.

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Casitas también enfrenta interrupciones por las lluvias

Una situación similar se registra en varios centros poblados del distrito de Casitas, donde las lluvias han afectado la transitabilidad de las vías. El alcalde distrital, Daniel Fernández Alemán, quedó aislado en el sector de Chicama durante la tarde del jueves, cuando una intensa lluvia interrumpió el tránsito en la zona.

El burgomaestre se encontraba realizando labores de atención a los centros poblados vulnerables y trasladando ayuda humanitaria para las familias afectadas por las precipitaciones.

Otro de los puntos críticos se encuentra en el badén de Plateritos, vía que conduce hacia el distrito de Canoas de Punta Sal. La interrupción de este tramo dificulta el desplazamiento de los pobladores y el transporte en esta zona de Tumbes.

Pobladores piden maquinaria para recuperar caminos

En el centro poblado de La Capitana, distrito de San Jacinto, los pobladores solicitaron que, durante los días en que no se registren lluvias, se permita el ingreso de maquinaria pesada para mejorar los caminos que conducen hacia la zona agrícola.

Los residentes señalan que las dificultades para movilizarse ya están afectando sus actividades económicas, debido a los problemas para trasladarse hacia sus áreas de trabajo y transportar sus productos.

Más de 400 colegios culminan clases este viernes

Las lluvias también coinciden con el cierre del año escolar en Tumbes. Este viernes 20 de noviembre culminan las clases en más de 400 instituciones educativas públicas de la región, que reúnen a alrededor de 70.000 escolares.

La situación de las vías mantiene en alerta a las comunidades rurales, especialmente en los sectores donde la activación de quebradas continúa dificultando el tránsito de personas y vehículos.