Mario Hart revela que confrontó a Korina Rivadeneira tras efusivo beso con actor argentino: "Prefería no verlo" ¡Se molestó! Mario Hart dejó en evidencia que el beso de Korina Rivadeneira con un conocido actor argentino no fue de su agrado. El exchico reality expuso el reclamo que le hizo a su expareja tras lo sucedido.

Mario Hart sorprendió al revelar detalles de la incómoda situación que vivió durante la presentación de la obra teatral Fiesta de Chamba, protagonizada por su expareja, Korina Rivadeneira. El piloto asistió al espectáculo acompañado de su familia, luego de recibir una invitación de la actriz venezolana para apoyarla en este nuevo proyecto artístico.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía una salida familiar terminó convirtiéndose en un momento inesperado cuando Korina protagonizó un beso de ficción con el actor argentino Nacho Di Marco frente a las cámaras de televisión. La presencia de numerosos medios de comunicación tomó por sorpresa al exchico reality, quien posteriormente decidió conversar con la madre de sus hijos para expresarle su incomodidad por lo sucedido.

El reclamo de Mario Hart a Korina Rivadeneira tras verla besar a actor argentino

Durante su participación en el programa 'Sin más que decir', Mario Hart relató cómo vivió el episodio y explicó que no esperaba encontrarse con tantos periodistas durante la función teatral. Según contó, su incomodidad aumentó cuando los reflectores apuntaron directamente hacia él justo en el momento en que Korina Rivadeneira se besaba con Nacho Di Marco como parte de la puesta en escena.

La reacción del piloto fue cubrirse el rostro frente a las cámaras, pues no sabía cómo actuar ante una situación que podía generar interpretaciones equivocadas sobre sus sentimientos hacia su expareja. Por ese motivo, decidió hablar directamente con ella después del espectáculo y cuestionarle que no le hubiera advertido sobre la cobertura periodística ni sobre la escena del beso.

"Oye, me hubieras dicho por lo menos que iban las cámaras y que había el beso para estar preparado o, por último, no ir y que no haya esta situación que me estén ponchando a mí cuando hay un beso en la ficción", expresó.

Ante el reclamo, la actriz venezolana le dio una respuesta que sorprendió al piloto. De acuerdo con lo relatado por Hart, Korina aseguró que tampoco esperaba semejante despliegue de prensa y que la cantidad de cámaras presentes había resultado incómoda incluso para los integrantes del espectáculo.

Mario Hart sospecha que la producción conocía la presencia de la prensa

Aunque Korina Rivadeneira le manifestó que desconocía la cantidad de medios de comunicación que asistirían al evento, Mario Hart dejó entrever que no estaba completamente convencido de esa explicación. Para el piloto, existía la posibilidad de que los responsables de la producción y edición sí estuvieran al tanto de la cobertura periodística y de que la situación hubiera sido prevista.

"De repente los actores no saben, pero producción y los que están editando, pueden ser una artimaña", comentó el exchico reality al referirse a las circunstancias que rodearon la presentación teatral.

Pese al episodio, Hart del Águila aclaró que su molestia no estaba relacionada con los celos ni con el hecho de que su expareja protagonizara un beso con otro actor.

Según explicó, el verdadero motivo de su incomodidad fue la presencia inesperada de las cámaras y la posibilidad de quedar involucrado en una situación que podía prestarse a interpretaciones ajenas a lo que realmente ocurrió.