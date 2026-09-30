Procesión del Señor de los Milagros: conoce los cierres, desvíos y horarios por la Municipalidad de Lima

Transporte público con desvíos durante procesión del Señor de los Milagros en Lima

Transporte público con desvíos durante procesión del Señor de los Milagros en Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estableció cierres y desvíos vehiculares por los cinco recorridos de la procesión del Señor de los Milagros, que se realizarán el 3, 18, 19 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre. Las restricciones comprenderán vías del Cercado de Lima, La Victoria y Breña, con horarios diferenciados según la fecha.

La comuna desplegará inspectores de tránsito para orientar a conductores y peatones, así como ordenar la circulación en las zonas aledañas. Las medidas se ejecutarán en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.

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¿Qué días habrá cierres y cuáles serán los horarios?

La Municipalidad de Lima dispuso restricciones progresivas para permitir el paso de la procesión y liberar las vías conforme avance el recorrido. Estas son las fechas y los horarios anunciados:

Sábado 3 de octubre: de 12.00 m. a 9.00 p. m., en el Cercado de Lima. Habrá cierre total de la calzada en las avenidas Tacna y Emancipación, y los jirones Chancay y Conde de Superunda.

Municipalidad de Lima establece cierres y desvíos vehiculares por procesión del Señor de los Milagros

Domingo 18 de octubre: de 6.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente, en el Cercado de Lima. El cierre será progresivo.

Lunes 19 de octubre: de 6.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente, en el Cercado de Lima y La Victoria. Se aplicará el cierre progresivo de la calzada.

Miércoles 28 de octubre: de 6.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente, en sectores del Cercado de Lima y Breña. Las vías se liberarán conforme avance la procesión.

Domingo 1 de noviembre: de 11.30 a. m. a 9.00 p. m., en el Cercado de Lima. Se aplicará el cierre total de la calzada.

¿Qué transporte público tendrá desvíos y qué recomienda la Municipalidad?

Para el primer recorrido, del sábado 3 de octubre, la comuna estableció desvíos para los corredores complementarios 301, 303, 305 y 336, además del servicio 412. También dispuso rutas alternas para el transporte público regular que circula por las vías comprometidas.

La Municipalidad de Lima recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, evitar las zonas de la procesión durante los horarios de restricción y respetar las indicaciones de los inspectores y de la PNP.

Los planes de desvío podrán modificarse, previo informe técnico, para facilitar la circulación vehicular y peatonal. La comuna también priorizará el desplazamiento de personas con movilidad reducida y mantendrá el acceso para vehículos de emergencia.