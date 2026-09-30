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Procesión del Señor de los Milagros: conoce los cierres, desvíos y horarios por la Municipalidad de Lima

La comuna anunció restricciones vehiculares para las cinco fechas de octubre y noviembre. Las medidas afectarán vías del Cercado de Lima, La Victoria y Breña, con cierres totales o progresivos según el recorrido.

Transporte público con desvíos durante procesión del Señor de los Milagros en Lima
Transporte público con desvíos durante procesión del Señor de los Milagros en Lima
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) estableció cierres y desvíos vehiculares por los cinco recorridos de la procesión del Señor de los Milagros, que se realizarán el 3, 18, 19 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre. Las restricciones comprenderán vías del Cercado de Lima, La Victoria y Breña, con horarios diferenciados según la fecha.

La comuna desplegará inspectores de tránsito para orientar a conductores y peatones, así como ordenar la circulación en las zonas aledañas. Las medidas se ejecutarán en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades.

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¿Qué días habrá cierres y cuáles serán los horarios?

La Municipalidad de Lima dispuso restricciones progresivas para permitir el paso de la procesión y liberar las vías conforme avance el recorrido. Estas son las fechas y los horarios anunciados:

  • Sábado 3 de octubre: de 12.00 m. a 9.00 p. m., en el Cercado de Lima. Habrá cierre total de la calzada en las avenidas Tacna y Emancipación, y los jirones Chancay y Conde de Superunda.
Desvios por el Señor de los Milagros

Municipalidad de Lima establece cierres y desvíos vehiculares por procesión del Señor de los Milagros

  • Domingo 18 de octubre: de 6.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente, en el Cercado de Lima. El cierre será progresivo.
  • Lunes 19 de octubre: de 6.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente, en el Cercado de Lima y La Victoria. Se aplicará el cierre progresivo de la calzada.
  • Miércoles 28 de octubre: de 6.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente, en sectores del Cercado de Lima y Breña. Las vías se liberarán conforme avance la procesión.
  • Domingo 1 de noviembre: de 11.30 a. m. a 9.00 p. m., en el Cercado de Lima. Se aplicará el cierre total de la calzada.
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¿Qué transporte público tendrá desvíos y qué recomienda la Municipalidad?

Para el primer recorrido, del sábado 3 de octubre, la comuna estableció desvíos para los corredores complementarios 301, 303, 305 y 336, además del servicio 412. También dispuso rutas alternas para el transporte público regular que circula por las vías comprometidas.

La Municipalidad de Lima recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, evitar las zonas de la procesión durante los horarios de restricción y respetar las indicaciones de los inspectores y de la PNP.

Los planes de desvío podrán modificarse, previo informe técnico, para facilitar la circulación vehicular y peatonal. La comuna también priorizará el desplazamiento de personas con movilidad reducida y mantendrá el acceso para vehículos de emergencia.

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