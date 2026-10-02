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Deportes

Universitario presenta camiseta conmemorativa del Señor de los Milagros: "La fe nos une a todos"

El conjunto merengue brindó detalles sobre el diseño y las características presentes en su nueva camiseta que lucirá en el reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1.

Universitario lanzó por segundo año una camiseta en homenaje al Cristo Moreno. Foto: Universitario
Universitario lanzó por segundo año una camiseta en homenaje al Cristo Moreno. Foto: Universitario
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Universitario de Deportes reveló su nueva camiseta conmemorativa del Señor de los Milagros. Por segundo año consecutivo, los cremas deciden lanzar una indumentaria para rendir homenaje a la imagen del Cristo Moreno, que empezará con sus tradicionales recorridos el sábado 3 de octubre.

"Bajo el concepto 'La fe nos une a todos', esta camiseta representa aquello que es capaz de reunir a distintas personas bajo un mismo sentimiento. Porque hay costumbres que se heredan, caminos que se recorren una y otra vez y tradiciones que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en parte de nuestra identidad", se lee en el comunicado.

Camiseta de Universitario en honor al Señor de los Milagros. Foto: Universitario

Camiseta de Universitario en honor al Señor de los Milagros. Foto: Universitario

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Camiseta de Universitario en homenaje al Señor de los Milagros

La institución merengue explicó los detalles que incorporó a la nueva camiseta que lucirán sus jugadores en el reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1.

"El diseño combina el tradicional color crema de Universitario con detalles en morado y dorado (…). Sobre la tela aparece una trama sutil inspirada en elementos gráficos tradicionales, integrada de manera natural a la identidad crema. Uno de los detalles más representativos se encuentra en las mangas, donde una secuencia de números rinde homenaje a las distintas cuadrillas, incorporando al diseño un símbolo de organización, comunidad y tradición. Este elemento refuerza el mensaje central de la campaña: distintas personas, distintas generaciones, unidas por un mismo sentimiento", detallaron.

"El escudo de Universitario también recibe un tratamiento especial en morado y dorado, mientras que la camiseta de arquero utiliza el morado como color protagonista, manteniendo los mismos códigos gráficos y conceptuales de la colección", concluyeron.

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Precios de la nueva camiseta de Universitario

La camiseta conmemorativa de la 'U' se puede adquirir a través de la página web de Marathon y en sus distintas tiendas a nivel nacional.

  • S/249 – Camiseta manga larga hombre versión jugador
  • S/229 – Camiseta hombre versión estadio
  • S/249 – Camiseta arquero versión estadio
  • S/229 – Camiseta mujer
  • S/179 – Camiseta niño
  • S/179 – Camiseta pre match

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