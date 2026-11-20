Escolar muere apuñalado a una cuadra de su colegio en SJM: habría sido atacado con una tijera durante pelea Padres de familia denunciaron la falta de medidas de seguridad en la institución. Tras el ataque, la DRELM intervino y aseguró que coordinará con el Ministerio Público para investigar el incidente.

Un escolar de 15 años falleció tras ser apuñalado durante una pelea en el interior del mercado Valle Sharon, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. La víctima, quien cursaba el segundo año de secundaria en el colegio Mariscal Ramón Castilla, habría sido atacada con una tijera, según reportes preliminares.

El crimen fue reportado pasado el mediodía del jueves 19 de noviembre y ocurrió a tan solo una cuadra de la institución educativa. Otros dos adolescentes involucrados en la pelea también formarían parte del plantel. Padres de familia denunciaron que dentro del colegio no se tomarían medidas para evitar episodios de violencia entre los estudiantes.

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Cámaras captaron la pelea entre adolescentes

Las cámaras de seguridad ubicadas al interior del mercado captaron el momento en que se produjo la pelea. En las imágenes, se observa a la víctima, vestida de polo blanco y pantalón negro, tratando de agredir a otro adolescente. Este último respondió con un ataque en el estómago, que habría sido mortal para el escolar.

Tras la agresión, el estudiante herido trató de salir del mercado hasta que cayó sobre el pavimento en la puerta del local. Fue trasladado de emergencia al hospital María Auxiliadora, pero el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales. En la escena de la gresca, se encontró una tijera que sería el arma homicida.

Padres denuncian falta de medidas en colegio

Luego de lo ocurrido, padres de familia acudieron a la institución educativa Ramón Castilla para recoger a sus hijos y denunciaron que dentro del colegio no se estarían tomando las medidas adecuadas para evitar que se produzcan episodios de violencia entre los estudiantes. “No le revisan la mochila (para saber) que llevan, que sacan, que traen”, dijo una de las madres a América Noticias.

Por su parte, personal de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) llegó hasta la escuela para recabar mayor información. Por el momento, informaron que las clases continuarán desarrollándose con normalidad y que coordinarán con el Ministerio Público para identificar al responsable del ataque.