Asesinan a mujer de 29 años durante velorio de su abuela tras defender a una amiga de su expareja en San Martín de Porres La víctima intervino cuando el ex de su amiga la llamaba repetidamente y recibió amenazas tras reclamarle. Luego, el agresor llegó en moto y disparó cinco veces, impactando dos balas en su cabeza.

La mujer fue asesinada frente a sus familiares tras defender a su amiga de su expareja

La mujer fue asesinada frente a sus familiares tras defender a su amiga de su expareja Latina

Una mujer de 29 años fue asesinada a balazos mientras participaba en el velorio de su abuela materna, en el distrito de San Martín de Porres. Según testigos, la víctima habría sido atacada por la pareja de una amiga, luego de intervenir para defenderla del hostigamiento que sufría a través de llamadas telefónicas.

El hecho ocurrió cuando la joven se encontraba acompañada de familiares y amigos, quienes se habían reunido para despedir a su familiar fallecida. En medio del velorio, la víctima tomó el celular de una amiga que recibía constantes llamadas de su pareja y le pidió al hombre que dejara de molestarla. Luego de reclamarle, cortó la comunicación.

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Sin embargo, minutos después recibió una llamada amenazante. De acuerdo con los testimonios, el hombre le advirtió que tendría consecuencias por haberle hablado fuerte y por intervenir en un problema de pareja. La mujer volvió a cortar la llamada.

Asesino llegó en motocicleta y disparó cinco veces

Aproximadamente una hora después, el sujeto llegó al lugar del velorio a bordo de una motocicleta. Una vez dentro, abrió fuego contra la mujer que había defendido a su amiga y realizó cinco disparos.

Dos de los proyectiles impactaron en la cabeza de la víctima, quien murió en el acto. Los familiares y asistentes que participaban en el velorio huyeron del lugar para ponerse a salvo durante el ataque.

El crimen ocurrió en San Martín de Porres y habría tenido como antecedente la intervención de la joven en una situación de hostigamiento contra su amiga. Las circunstancias del asesinato deberán ser esclarecidas por las autoridades.