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Sociedad

Condiciones insalubres e insectos en bus Huancayo-Lima: Indecopi sancionan a empresa de transportes con cerca de S/38.000 por falta de higiene

La intervención se realizó tras detectar residuos orgánicos e insectos en el autobús, lo que vulneró normas de protección al consumidor y las condiciones de idoneidad del servicio.

Indecopi sanciona a empresa de transporte Huancayo-Lima con multa de S/37.895 por deficiencias de higiene en su vehículo, detectadas durante una inspección.
Indecopi sanciona a empresa de transporte Huancayo-Lima con multa de S/37.895 por deficiencias de higiene en su vehículo, detectadas durante una inspección.Foto: Andina/Composición LR
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a una empresa de transporte terrestre que cubría la ruta Huancayo-Lima luego de detectar deficiencias de higiene en uno de sus vehículos. La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín impuso una multa de 6,89 UIT, equivalente a S/37.895, por incumplir las condiciones de idoneidad que deben garantizarse durante la prestación del servicio.

La intervención se realizó sobre la unidad con placa C6H-950, donde se encontraron residuos orgánicos e insectos en los asientos, entre otras condiciones consideradas inadecuadas para el traslado de pasajeros. El procedimiento administrativo concluyó con la determinación de responsabilidad de la empresa, cuya resolución quedó consentida al no presentar un recurso de apelación.

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Indecopi detectó residuos e insectos en los asientos de un bus que cubría la ruta Huancayo-Lima

Durante las acciones de fiscalización, personal del Indecopi verificó las condiciones en las que se encontraba la unidad que ingresó al terminal de la empresa para recoger pasajeros. La inspección permitió identificar residuos orgánicos, insectos y otras deficiencias de limpieza en los asientos del vehículo.

La empresa sostuvo durante el procedimiento que la unidad no era de su propiedad y que no tenía relación con ella. Sin embargo, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín estableció que sí tenía responsabilidad por el servicio ofrecido, debido a que el vehículo utilizaba el nombre comercial de la compañía, ingresaba a su terminal para recoger usuarios y los pasajes habían sido expedidos por la propia empresa.

La autoridad consideró que estas circunstancias acreditaban el vínculo de la compañía con la prestación del servicio de transporte y determinó que las condiciones encontradas vulneraban las disposiciones de protección al consumidor relacionadas con el deber de idoneidad.

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Empresa deberá garantizar la limpieza de sus vehículos antes de trasladar pasajeros

Además de la sanción económica, el Indecopi dispuso una medida correctiva para la empresa de transportes. Esta deberá asegurarse de que sus vehículos se encuentren completamente limpios antes de iniciar el traslado de pasajeros y tendrá que presentar documentación que permita acreditar el cumplimiento de dicha disposición.

La multa establecida asciende a 6,89 UIT, monto que equivale a S/37.895. La decisión fue adoptada mediante la Resolución Final N.º 0052-2026/INDECOPI-JUN y adquirió carácter firme debido a que la empresa no interpuso un recurso de apelación dentro del procedimiento.

La resolución es de carácter público y puede ser consultada en el buscador de jurisprudencia del Indecopi mediante el número 0052 y la opción 052-2026-CPC-INDECOPI-JUN. El caso corresponde a una actuación de oficio de la autoridad regional frente a las condiciones en las que se prestaba el servicio de transporte terrestre.

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