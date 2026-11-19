Dircote detiene a padre y tío de diputada de JP y a artistas urbanos | Composición/LR

Dircote detiene a padre y tío de diputada de JP y a artistas urbanos | Composición/LR

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional ejecutó la detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, así como a Polidoro Tapullima Upiáchigua y David Eraclides Tapullima Upiáchigua, padre y tío de la diputada Jacqueline Tapullima de la bancada de Juntos por el Perú.

De acuerdo al requerimiento de la Fiscalía, la imputación se realiza a 10 personas, pero hasta el momento se registra la detención de cuatro ciudadanos, por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de afiliación a organizaciones terroristas.

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Ayer al mediodía, en un operativo inopinado, Pedro Mosqueira, conocido artísticamente como Pedro Mo, fue intervenido en Urcos, en la región de Cusco.

El cantante rechazó la acusación y sostuvo que la agrupación a la que pertenece tiene carácter cultural. En su defensa, aseguró que nunca ha utilizado un arma de fuego.

Al respecto, el gestor cultural Pavel Ugarte señaló que el artista es uno de los organizadores del VII Festival Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Pese a la detención, el activista indicó que las actividades del evento continuarán.

En paralelo a la intervención de Pedro Mo, también fue detenida la artista Brenda Mejía (Brenda Jah) en el Centro de Lima y trasladada a las instalaciones de la Dircote, ubicadas en la avenida España.

A las detenciones de los artistas se suma la intervención de Polidoro Tapullima y David Tapullima Upiáchigua en la ciudad de Tarapoto, región de San Martín. Fuentes con conocimiento del caso informaron que los familiares de la diputada Jacqueline Tapullima serán trasladados a la ciudad de Lima.

Protesta

Tras las detenciones, activistas y congresistas de varias bancadas de oposición alzaron su voz de protesta.

La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) cuestionó la criminalización de artistas, estudiantes y movimientos sociales.

El diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) demandó al Estado actuar con responsabilidad y claridad frente a las intervenciones de los presuntos involucrados y pidió respetar los derechos fundamentales de los artistas.