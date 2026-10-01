Indecopi declara ilegal cobro de S/150 del Colegio de Abogados de Arequipa a curadores procesales

Indecopi declaró ilegal el cobro de S/150 del Colegio de Abogados de Arequipa a abogados que desean ser curadores procesales, superando sus competencias normativas.

Indecopi declaró ilegal el cobro de S/150 del Colegio de Abogados de Arequipa a abogados que desean ser curadores procesales, superando sus competencias normativas. Foto: Andina/Composición LR

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró ilegal el cobro de S/150 que el Colegio de Abogados de Arequipa (CAA) exigía a los profesionales interesados en desempeñarse como curadores procesales. La decisión fue adoptada por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas mediante la Resolución Final N.° 0346-2026/SEL-Indecopi.

El pronunciamiento determinó que el pago estaba vinculado con los procedimientos de evaluación, selección e inscripción de abogados para ejercer como curadores procesales. Según el organismo, el colegio profesional excedió las competencias que le reconoce la normativa al establecer una exigencia económica relacionada con estas actuaciones.

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Indecopi explica por qué el Colegio de Abogados de Arequipa no podía cobrar los S/150

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas concluyó que el Colegio de Abogados de Arequipa no tenía atribuciones para evaluar, seleccionar o certificar a los abogados que buscaban integrar el registro de curadores procesales. Por ello, tampoco podía establecer un pago asociado a esos procedimientos.

De acuerdo con la resolución, la exigencia de S/150 constituía una barrera burocrática ilegal para los profesionales interesados en acceder al registro y ejercer como curadores procesales. El Indecopi señaló que las actuaciones relacionadas con este procedimiento no formaban parte de las competencias otorgadas al colegio profesional por la legislación correspondiente.

Los curadores procesales son abogados designados por los jueces para representar a personas que no pueden ser ubicadas dentro de un proceso judicial o que no se encuentran en condiciones de ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Su participación permite garantizar la representación procesal en estas circunstancias.

Colegio de Abogados de Arequipa elimina el cobro tras pronunciamiento de Indecopi

Después del pronunciamiento de la Sala, la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas realizó acciones de seguimiento y coordinación con el Colegio de Abogados de Arequipa. Como resultado de estas gestiones, se consiguió eliminar la medida cuestionada, informó el Indecopi.

La intervención forma parte de las acciones que desarrolla el organismo para identificar y eliminar exigencias que no cuenten con sustento legal o que establezcan restricciones indebidas para el acceso o desarrollo de actividades profesionales. En este caso, la actuación estuvo relacionada con los requisitos establecidos para los abogados interesados en desempeñarse como curadores procesales.

El pronunciamiento también delimita las actuaciones que pueden desarrollar los colegios profesionales frente a los abogados que buscan ejercer esta función dentro de procesos judiciales. De acuerdo con la decisión, no corresponde imponer requisitos o cobros cuando estos no se encuentran respaldados por las atribuciones legales de la institución.