Indecopi ordena cerrar páginas que promocionan entradas para BTS y advierte multas de hasta S/687.500

La entidad dispuso medidas cautelares contra dos sitios web que ofrecían boletos para los conciertos de la banda en Perú. | Composición LR

La entidad dispuso medidas cautelares contra dos sitios web que ofrecían boletos para los conciertos de la banda en Perú. | Composición LR

Ante la expectativa por la llegada de BTS al Perú, el Indecopi ordenó la eliminación inmediata de dos páginas web que promocionaban entradas para los conciertos de la banda surcoreana, debido a que su publicidad podría generar en los consumidores la impresión de que se trataba de canales oficiales de venta.

Las medidas cautelares fueron dictadas por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) contra las páginas entradasbts.com/peru/ y ravehublatam.com, en el marco de investigaciones por presuntos actos de competencia desleal en la modalidad de engaño.

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La entidad dispuso que ambos sitios dejen de difundir publicidad o realizar actividades que puedan llevar a los consumidores a considerar que cuentan con autorización oficial para comercializar entradas para los espectáculos de BTS en Perú.

Indecopi advierte multas de hasta 125 UIT

El Indecopi advirtió que el incumplimiento de las medidas cautelares puede generar multas coercitivas de hasta 125 UIT, conforme a lo establecido en la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

La intervención se produce ante el creciente interés de los seguidores por adquirir entradas para los conciertos de la agrupación. Por ello, la institución recomendó a los consumidores verificar previamente cuáles son los canales oficiales habilitados para la venta y evitar realizar pagos a páginas que no cuenten con autorización.

Administradores reconocieron que no eran vendedores oficiales

Durante las investigaciones, el Indecopi verificó la información difundida en las páginas y contrastó si contaban con autorización para comercializar las entradas.

De acuerdo con la entidad, el administrador de ambos sitios manifestó que no era el vendedor oficial, que no contaba con autorización del patrocinador ni de los organizadores y que su actividad consistía en brindar un servicio de intermediación.

Pese a ello, las páginas promocionaban entradas para los conciertos, situación que llevó a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal a dictar las medidas cautelares mientras continúan los procedimientos correspondientes.

El Indecopi recordó a los consumidores que, antes de efectuar cualquier pago, deben comprobar que la plataforma utilizada corresponda a un canal oficialmente autorizado para la venta de entradas y desconfiar de páginas que utilicen elementos que puedan hacerlas pasar como oficiales sin contar con el respaldo de los organizadores.