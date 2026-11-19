La iniciativa, firmada por parlamentarios de Renovación Popular, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras, exige detallar el presupuesto ejecutado durante la visita del pontífice y esclarecer las fallas técnicas ocurridas en la misa de despedida del pasado 16 de noviembre.

Diputados presentan moción para citar al canciller por organización y fallas en visita del papa León XIV | Composición/LR

Diputados presentan moción para citar al canciller por organización y fallas en visita del papa León XIV | Composición/LR

Diputados de diversas bancadas impulsaron una moción para que el ministro de Relaciones Exteriores acuda al pleno a informar sobre la organización, los gastos y las fallas técnicas ocurridas durante la visita del papa León XIV.

Moción que propone invitar al canciller al Congreso para explicar la organización de la misa papal.

El documento, fechado este 19 de noviembre, lleva las firmas de legisladores de Renovación Popular, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras, entre ellos Christian Aranda, Ernesto Zunini, Nery Fernández y Mady Yonz, y pide detallar los gastos y contratos de las actividades oficiales.

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El pronunciamiento de Christian Aranda

A través de sus redes sociales, el diputado Christian Aranda de Renovación Popular confirmó su respaldo a la medida y cuestionó el manejo protocolar del sector.

"He decidido suscribir la moción que propone invitar al canciller al Congreso para que explique cómo se organizó la visita del Santo Padre al Perú. La Cancillería exige protocolo, seriedad y altura diplomática", señaló.

Asimismo, el parlamentario demandó determinar responsables por los incidentes ocurridos al cierre de la gira papal. "Corresponde esclarecer qué ocurrió el pasado lunes y asumir las responsabilidades que correspondan. La diplomacia peruana merece recuperar el nivel que históricamente la ha caracterizado", sostuvo.

Planificación y presupuesto de la visita

La moción solicita que el ministro de Relaciones Exteriores rinda cuentas sobre la logística desplegada durante la gira del pontífice, detallando el rol que cumplieron las instituciones involucradas.

En ese punto, el documento exige detallar "la planificación, organización y ejecución de la visita, precisando las funciones de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel y de las entidades públicas que participaron".

Asimismo, en el plano financiero, los parlamentarios demandan transparencia sobre los fondos públicos para las ceremonias y pidieron el detalle por cada entidad, concepto de gasto, tipo de contratación, fuente de financiamiento y los montos que fueron ejecutados.

Fallas técnicas, contratos y responsabilidades

Además, también se busca determinar qué ocurrió durante la ceremonia de cierre realizada en la Base Aérea Las Palmas el pasado 16 de noviembre, donde se registraron desperfectos en la transmisión.

Por ello, los diputados piden esclarecer "las circunstancias en que se produjeron las fallas técnicas de audio y video durante la misa de despedida", así como informar las medidas adoptadas para atenderlas y las evaluaciones realizadas.

Del mismo modo, la iniciativa fiscalizará a los proveedores encargados de la producción técnica del evento para identificar a las entidades y funcionarios responsables de su supervisión, además de verificar si se aplicaron penalidades, reclamos o acciones correctivas.

El texto también solicita precisar "las medidas que se adoptarán para evaluar las responsabilidades que correspondan y evitar que situaciones similares se repitan en la organización de actividades oficiales financiadas con recursos públicos".