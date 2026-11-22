Saqsaywaman recibe el Escudo Azul de la UNESCO: ¿qué significa este reconocimiento para el patrimonio de Cusco? Este emblema internacional asegura la conservación de sitios históricos ante conflictos armados o desastres, sumando a Saqsaywaman a otros patrimonios peruanos con la misma protección.

El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman en Cusco recibe el Escudo Azul de la UNESCO, un distintivo que identifica espacios culturales que requieren protección especial.Diseño sin título (6)

El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman en Cusco recibe el Escudo Azul de la UNESCO, un distintivo que identifica espacios culturales que requieren protección especial.Diseño sin título (6) Foto: composición LR

El patrimonio histórico de Cusco suma un nuevo mecanismo de identificación internacional. El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman recibió el Escudo Azul, de la UNESCO, una señalización destinada a reconocer espacios culturales que necesitan protección especial ante situaciones de emergencia, desastres naturales o conflictos armados. La incorporación fue formalizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco).

La iniciativa forma parte de las acciones institucionales para resguardar el complejo arqueológico. Con esta incorporación, Saqsaywaman se integra a un conjunto de bienes culturales peruanos que cuentan con el mismo distintivo, utilizado en el ámbito internacional para reconocer lugares que requieren medidas específicas de conservación.

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¿Qué protege el Escudo Azul y por qué es importante para Saqsaywaman?

El Escudo Azul es un emblema internacional establecido en el marco de la Convención de La Haya de 1954. Este acuerdo contempla disposiciones para preservar los bienes culturales durante los conflictos armados y facilitar su reconocimiento como espacios que requieren protección especial.

Su utilización permite distinguir lugares de valor histórico y cultural, entre ellos monumentos, museos y sitios arqueológicos. De esta manera, las autoridades pueden identificar los espacios que deben recibir atención prioritaria ante situaciones que pongan en riesgo su conservación.

En Saqsaywaman, la colocación del distintivo forma parte de las medidas preventivas impulsadas para proteger el complejo arqueológico ante posibles emergencias. También contempla la participación de la ciudadanía en las acciones de cuidado y preservación de este espacio histórico.

La directora ejecutiva de la DDC Cusco, Úrsula Paz Zúñiga, resaltó el valor institucional de esta incorporación como parte de los compromisos orientados a conservar el patrimonio. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres, que preparó el expediente técnico y realizó las coordinaciones necesarias para conseguir la aprobación.

Palacio de Gobierno, Teatro Municipal y otros sitios históricos que tienen el Escudo Azul

La presencia de este emblema no se limita a los espacios arqueológicos de Cusco. En Lima, distintos inmuebles históricos también cuentan con esta identificación, entre ellos el Palacio de Gobierno, el Teatro Municipal y la Casa Riva-Agüero.

La protección alcanza además a construcciones patrimoniales de otras regiones. En Cusco, la Casa del Inca Garcilaso de la Vega forma parte de los lugares señalizados, mientras que en Arequipa el reconocimiento comprende diversos monumentos y casonas del Centro Histórico.

Entre los espacios arequipeños identificados figuran el complejo de San Francisco, la Compañía de Jesús, La Recoleta y la Casona del Corregidor Abril y Maldonado. Estos inmuebles integran el conjunto de bienes culturales que cuentan con el distintivo internacional.

La relación también incluye edificaciones ubicadas fuera del sur del país. En Lambayeque, la Hostería San Roque cuenta con el Escudo Azul, al igual que el Convento de Santa Rosa de Ocopa, situado en Junín.

La señalización de estos lugares permite reconocerlos como bienes culturales que requieren medidas específicas de protección. Su identificación forma parte de las acciones destinadas a preservar construcciones, monumentos y espacios históricos ante situaciones que puedan comprometer su integridad.