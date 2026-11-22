Precio del dólar hoy en Perú, domingo 22 de noviembre: revisa el tipo de cambio en bancos y casas de cambio Conoce a cuánto está el dólar hoy en Perú este domingo 22 de noviembre. Revisa el tipo de cambio oficial del BCRP, la Sunat y en casas de cambio.

Dólar del dólar para este domingo 22 de noviembre en las distintas casas de cambio Foto: Composición LR