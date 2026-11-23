El voto económico, documentado por Michael Lewis-Beck en décadas de investigación comparada, establece que el electorado penaliza a los gobiernos cuando el costo de vida supera la tolerancia del hogar mediano. Este año, las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos añadieron una variable a ese modelo, el impacto del costo de la guerra en las familias norteamericanas.

El segundo mandato de Donald Trump ha priorizado una agenda de proyección de fuerza. La intervención en Irán generó presión alcista sobre el precio del petróleo, que se trasladó al costo de los combustibles en el mercado interno y aceleró la inflación preexistente. De hecho, el propio expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, reconoció que el partido gobernante no había procesado correctamente esa señal.

Finalmente, los demócratas obtuvieron 258 de los 435 escaños de la Cámara, la mayor representación de cualquiera de las dos fuerzas desde 1992, y recuperaron el Senado.

El neoyorquino Hakeem Jeffries asumirá la conducción de la Cámara baja, lo que lo convertirá en el primer afroamericano en ese cargo. Sin embargo, pese a que el Congreso tendrá mayoría demócrata, el presidente conservará, por mandato constitucional, la iniciativa ejecutiva y la facultad de rechazar cualquier ley que las cámaras aprueben.

Con todo, la correlación de fuerzas se altera de manera significativa. En ese sentido, la bancada demócrata dispondrá ahora de margen suficiente para exigir la rendición de cuentas hasta ahora ausente, sin depender de los sectores parlamentarios más radicales.

Pero lo más fundamental de todo este proceso es verificar cómo la combinación de un conflicto militar de baja aprobación ciudadana y una economía con inflación al alza activó el mecanismo de rendición de cuentas que una democracia representativa supone como control al poder.

Para la región, el resultado debería animar una agenda que aprenda de los errores cometidos y la urgencia de actualizar los pactos multilaterales que finalmente se adapten a los desafíos de las sociedades de las próximas décadas.