Impactante video previo a la tragedia en Iquitos: escolares jalaban con sogas un tanque de agua antes de que la estructura colapsara
La Fiscalía de Maynas ha ordenado la detención del director y un docente para investigar responsabilidades tras la muerte de los menores. Imágenes de redes sociales muestran a alumnos involucrados en la demolición.
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Un estudiante de 18 años murió y otro resultó herido tras el colapso de una estructura de concreto en la Institución Educativa Petronila Perea de Ferrando, ubicada en el distrito de Punchana, en Iquitos. El hecho ocurrió mientras varios escolares participaban en la demolición de un antiguo tanque de agua dentro del plantel, una actividad que, según el Ministerio de Educación, no contaba con autorización.
La víctima fue identificada como Taylor Segundo Yaicate Ricopa, mientras que Antony Gárate Ríos, también de 18 años, fue trasladado al Hospital Regional de Loreto y se encuentra fuera de peligro. Tras el accidente, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas dispuso la detención del director y de un docente para determinar posibles responsabilidades.
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Videos muestran a estudiantes participando en la demolición antes del colapso
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a alumnos de cuarto y quinto de secundaria utilizando sogas para intentar derribar la estructura ubicada en el patio del colegio. El material previo a la tragedia evidencia que los estudiantes intervinieron directamente en una labor física de riesgo dentro de las instalaciones educativas.
Luego del derrumbe, padres de familia, vecinos y agentes de la Policía Nacional participaron en las labores de rescate. Debido al peso de la estructura, fue necesario el ingreso de maquinaria pesada al colegio para retirar los restos y liberar a los jóvenes atrapados. Ambos fueron trasladados de emergencia al hospital, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de Taylor Yaicate.