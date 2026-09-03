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Ate: Pared de colegio colapsa y pone en riesgo a 150 niños de inicial y primaria en Santa Clara

El derrumbe del muro perimétrico ocurrió en la avenida Nicolás de Piérola. Vecinos atribuyen el daño a una presunta filtración de agua subterránea y alertan sobre la inestabilidad del terreno.

Colegio religioso en Santa Clara expuesto al peligro tras colapso de muro perimétrico
Colegio religioso en Santa Clara expuesto al peligro tras colapso de muro perimétrico | Foto: América Noticias
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Más de 150 escolares de inicial y primaria quedaron expuestos al peligro tras el colapso de una pared en el colegio religioso Hermanas Misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicado en Santa Clara, distrito de Ate. Padres de familia y vecinos expresaron su preocupación por la seguridad de los escolares ante la inestabilidad del suelo y el tránsito constante de vehículos cerca del centro educativo.

El derrumbe del muro perimétrico ocurrió en la avenida Nicolás de Piérola, en horas de la tarde, mientras se realizaban trabajos de alcantarillado en la zona. Según los vecinos, una presunta filtración de agua subterránea habría debilitado el terreno y provocado la caída de la estructura de concreto.

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Colegio religioso en Santa Clara expuesto al peligro tras colapso de muro perimétrico

Vecinos y padres de familia preocupados por seguridad de alumnos tras derrumbe en colegio de Ate. Foto: América

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lr.pe

Colegio quedó expuesto tras caída del muro

El colapso dejó desprotegidas las instalaciones del colegio y abrió un acceso directo hacia la vía pública. La comunidad educativa teme que personas ajenas ingresen al predio y sustraigan bienes de los ambientes escolares.

Carmen Carrasco, integrante de la congregación religiosa, explicó que el inmueble alberga aulas, un consultorio médico y la vivienda de las hermanas. Ante el riesgo, indicó que el personal permanece en vigilancia para resguardar a los menores y las instalaciones.

"No hemos podido dormir porque estamos pendientes de que no nos pase nada malo, porque personas inescrupulosas pueden entrar a nuestros ambientes", señaló a América Noticias.

Además del derrumbe, los residentes denunciaron que las filtraciones provocaron el hundimiento de más de 50 metros de la vía adyacente. Según explicaron, el agua habría socavado el terreno bajo el pavimento y debilitado las estructuras cercanas.

A esta situación se suma el paso continuo de automóviles y camiones pesados a pocos metros del colegio. Los vecinos temen que las vibraciones y la humedad provoquen el colapso de otras paredes.

Vecinos exigen intervención ante riesgo estructural

Los vecinos de la avenida Nicolás de Piérola solicitaron la intervención de Sedapal para reparar las tuberías de desagüe y atender las filtraciones que afectan la zona. Consideran necesaria una excavación integral y rechazan que la solución se limite al relleno con tierra de la parte dañada de la calzada.

También pidieron la supervisión de la Municipalidad de Lima y de la Municipalidad de Ate para evaluar el riesgo estructural en el colegio y las viviendas cercanas. La comunidad educativa espera una intervención técnica urgente para evitar nuevos daños que pongan en peligro a los escolares y afecten el desarrollo de las clases.

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