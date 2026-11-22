Cancelan Festividad de la Candelaria en el Estadio Nacional: MML señala que evento no contaba con autorización ni garantías de seguridad La MML aclaró que el evento no contaba con la autorización municipal necesaria ni con garantías de orden público del Ministerio del Interior para su realización.

Los reclamos evidencian la necesidad de una mejor organización en el lanzamiento de la festividad, que es una de las más importantes de Perú.

Los reclamos evidencian la necesidad de una mejor organización en el lanzamiento de la festividad, que es una de las más importantes de Perú. Foto: Andina

La presentación oficial de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027, prevista para este domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, no se realizó luego de que los asistentes denunciaran demoras en el ingreso y falta de información sobre el desarrollo del espectáculo. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la actividad no contaba con autorización municipal ni con garantías de orden público otorgadas por el Ministerio del Interior.

La situación dejó a miles de danzantes y espectadores en los exteriores del recinto deportivo, pese a que la presentación estaba programada para las 4:00 p. m. y el ingreso debía comenzar a las 3:00 p. m.



Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Municipalidad de Lima advirtió que la federación no presentó los requisitos dentro del plazo

De acuerdo con el pronunciamiento de la MML, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, encargada de organizar el espectáculo, presentó su solicitud el 18 de noviembre, cuando faltaban apenas dos días hábiles para la fecha prevista. La normativa municipal establece que este tipo de trámites debe realizarse con un mínimo de siete días hábiles de anticipación.

La comuna precisó que los promotores tampoco completaron los requisitos ni ingresaron la documentación correspondiente ante las gerencias de Movilidad Urbana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Económico. Esta última dependencia es la responsable de emitir las autorizaciones para espectáculos públicos. Según el comunicado, las observaciones fueron notificadas a los organizadores, pero no se subsanaron hasta el 20 de noviembre, por lo que el procedimiento administrativo no llegó a iniciarse.

La presentación oficial de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 no se realizó por falta de autorización municipal y demoras en el ingreso al Estadio Nacional de Lima.

Ministerio del Interior rechazó solicitud de garantías para el evento folklórico

La Municipalidad de Lima también informó que el Ministerio del Interior denegó las garantías de orden público solicitadas para la presentación. La decisión quedó establecida mediante la Resolución Directoral n.º 3685-2026-IN-VOI-DGIN-DAEG-OP, emitida el 20 de noviembre, debido al incumplimiento de los requisitos exigidos para este tipo de espectáculos.

En su comunicado, la comuna indicó que trasladó la información a las áreas correspondientes para que se adoptaran las medidas pertinentes. Asimismo, remarcó que la autorización municipal y las garantías de seguridad son procedimientos distintos, cuya tramitación corresponde a las entidades competentes, mientras que los promotores deben cumplir las obligaciones legales para desarrollar la actividad.