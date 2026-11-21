La Libertad: estado de emergencia en Trujillo, Virú y Chepén se prolonga hasta enero de 2027 La extensión del estado de emergencia fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 154-2026-PCM y permitirá a la Policía Nacional mantener el control interno respaldada por las Fuerzas Armadas.

La prórroga fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 154-2026-PCM, que amplía disposiciones previas y permite a la Policía Nacional del Perú controlar el orden interno con apoyo militar.

La prórroga fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 154-2026-PCM, que amplía disposiciones previas y permite a la Policía Nacional del Perú controlar el orden interno con apoyo militar. Foto: Difusión

Las provincias de Trujillo, Virú y Chepén continuarán bajo estado de emergencia durante 60 días calendario adicionales, como parte de las medidas del Gobierno para enfrentar la criminalidad y los hechos de violencia en La Libertad. La prórroga comenzará el 22 de noviembre de 2026 y extenderá la vigencia de las disposiciones extraordinarias hasta enero de 2027.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 154-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La disposición amplía una declaratoria que había sido establecida previamente a través del Decreto Supremo N.º 134-2026-PCM y que todavía se encontraba vigente al momento de aprobarse la extensión.

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Estado de emergencia en La Libertad: conoce qué medidas y restricciones regirán durante la prórroga de 60 días

Durante este nuevo periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Además, la institución policial tendrá la facultad de establecer los sectores donde se desarrollarán las intervenciones, tomando como referencia información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otras herramientas de evaluación.

La medida también contempla limitaciones al ejercicio de determinados derechos constitucionales. Entre ellos figuran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, la libertad de reunión y los derechos relacionados con la libertad y seguridad personales.

Estas disposiciones forman parte del régimen excepcional establecido para las tres provincias liberteñas durante el periodo de emergencia. Su aplicación estará vinculada con las acciones de seguridad que desarrollen las autoridades en las zonas de intervención.

Por otro lado, la realización de actividades religiosas, culturales y deportivas, así como de otros eventos públicos, estará sujeta a condiciones según la cantidad de asistentes. Los encuentros de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, que evaluarán cada solicitud. En cambio, las actividades que no reúnan esa condición podrán desarrollarse sin tramitar un permiso anticipado.

El decreto también establece el marco normativo que deberán respetar los efectivos policiales y militares durante sus intervenciones. La actuación de ambas instituciones se regirá por las disposiciones legales sobre el empleo y uso de la fuerza de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como por sus respectivos reglamentos y demás normas vigentes.