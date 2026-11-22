➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 22 de noviembre?
Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval y descubre qué tienen preparado los astros para Aries, Tauro, Géminis y los demás signos.
El horóscopo de Jhan Sandoval para este domingo 22 de noviembre llega con importantes mensajes para los 12 signos del zodiaco. Las predicciones astrales apuntan a una jornada favorable para tomar decisiones en el amor, fortalecer vínculos personales y aprovechar nuevas oportunidades laborales. Asimismo, los astros invitan a actuar con prudencia en temas económicos y a escuchar la intuición para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir durante el día.
Horóscopo
- Aries: Un familiar se siente preocupado por tu estado emocional. Imagina que algo te pasa y te lo dirá. Te sentirás protegido y le confiarás aquello que viene generándote intranquilidad. Te apoyará.
- Tauro: Liberarás parte de tu día para organizar una cena que acerque a tus seres más queridos. Estarás atento a todos los detalles y te lo agradecerán. Es posible que gastes más de la cuenta. Cuidado.
- Géminis: Te ha estado faltando sentido práctico y organización. Una amistad que se caracteriza por estas cualidades estará muy cerca de ti orientándote. Gracias a su ayuda lograrás ordenarte y avanzar.
- Cáncer: No sobreprotejas a alguien que tiene la capacidad de resolver sus propios problemas, especialmente si es un hijo o un familiar. En el amor, no te alejes de esa persona por timidez. Búscala.
- Leo: El tiempo está pasando y no puedes seguir postergando cosas. Avanza ese proyecto que deseas concretar. Una amistad que quiere apoyarte te presionará para que todo esté bajo tu control.
- Virgo: Cuidado, alguien que desea sacar de ti algún provecho material intentará manipularte contándote cosas negativas para que te compadezcas y puede obtener alguna ventaja. No lo permitas.
- Libra: Tendrás deseos de quedarte en cama y descansar. Necesitas recuperar energías, pero organiza bien tus horarios. Tienes muchos pendientes y no puedes perder el tiempo. Sigue esforzándote.
- Escorpio: Has aprendido a alejarte de quienes no valen la pena y solo quedarte con aquellas personas que realmente valoran tu presencia. Hoy asistirás a una reunión con gente muy especial.
- Sagitario: Esa persona está interesa, aunque no lo demuestre. Tienes que mostrar más constancia y no solo una emoción desbordada, si lo que deseas es conquistarla y convertirla en tu pareja.
- Capricornio: La semana no te ha dejado espacios para ti, pero ahora te dedicarás a realizar actividades que te llenan de satisfacción. No ignores los mensajes de esa amistad que desea verte.
- Acuario: Coordinarás con la persona que quieres una salida. Ordenarás todo lo necesario para que nada interrumpa tus planes. No te excedas en alimentos y evitarás tener algún tipo de malestar.
- Piscis: Tienes muchos pendientes por avanzar y si no te acompaña una agenda de actividades, es posible que te olvides de algunos temas importantes. Por la noche recibirás la visita de una amistad.