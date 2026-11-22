Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 22 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP Consulta dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este domingo 22 de noviembre.

Consulta los últimos movimientos telúricos que se registraron el domingo 22 de noviembre