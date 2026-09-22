¿Quieres visitar sede de la NASA? Abren convocatoria para escolares del Perú: estos son los requisitos

Visitar uno de los centros de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) más importantes a nivel mundial podría dejar de ser un sueño y convertirse en una realidad para un grupo de estudiantes del Perú. El programa STEM Huarmis Space lanzó su convocatoria nacional 2026 para llevar a escolares peruanos a conocer el Kennedy Space Center de la NASA en Estados Unidos.

El programa, que cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, y la Central Café y Cacao del Perú, inicia con una etapa de capacitaciones para los beneficiarios y contempla la selección posterior de los alumnos más destacados para acceder al viaje al centro de la NASA, acompañado de un equipo de especialistas de Huarmis. Conoce todos los detalles de la convocatoria en esta nota.

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¿Qué ofrece el programa STEM Huarmis Space?

Los postulantes seleccionados participarán durante tres meses en capacitaciones en habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) con enfoque aeroespacial a través de sesiones virtuales los jueves de 7.00 p. m. a 9.00 p. m. y sábados de 9.00 a. m. a 12 m. También recibirán orientación sobre becas nacionales e internacionales, y acceso a una comunidad de exestudiantes Huarmis.

Pero el premio mayor viene después. Al finalizar este procedimiento, los alumnos más destacados accederán a un viaje presencial por cinco días al Kennedy Space Center de la NASA, acompañados por el equipo de Huarmis y podrán conocer las carreras de ingeniería de sonido y de software detrás de Walt Disney World. El programa cubrirá los pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, la gestión de la visa y la indumentaria oficial.

Requisitos y plazos de la convocatoria 2026

El programa STEM Huarmis Space establece los siguientes requisitos para quienes deseen postular a su convocatoria este año:

Tener entre 11 y 16 años (cursando etapa escolar en 2026).

Contar con autorización de padres o apoderados legales.

Vivir en el Perú.

Mantener un buen desempeño académico.

Pertenecer a poblaciones vulnerables.

Tener disponibilidad y compromiso para participar en todas las actividades del programa.

Completar el formulario de postulación con información veraz.

Las postulaciones virtuales estarán abiertas en este enlace hasta las 11.59 p. m. del sábado 31 de octubre de 2026. El 1 de noviembre se comunicará a los postulantes que rendirán las entrevistas de selección vía Zoom y el 21 de ese mes se publicará la lista de los beneficiarios que iniciará el programa el sábado 5 de diciembre. El viaje al Kennedy Space Center de la NASA será en abril de 2027.