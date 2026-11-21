Partidos de hoy, domingo 22 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los encuentros en el Torneo Clausura de la Liga 1 en los campeonatos del continente europeo.

Los partidos del domingo 22 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, Liga Femenina y en los distintos campeonatos europeos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Werder Bremen vs Hamburgo, Barcelona contra Villarreal y Liverpool ante Manchester United. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este domingo se define al ganador del Torneo Clausura. Sport Huancayo vs Universitario y Sporting Cristal vs Cienciano serán los últimos duelos de la jornada en la Liga 1. De igual forma, se juega la final de vuelta en la Liga Femenina entre Alianza Lima y Universitario.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Sport Huancayo vs Universitario

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Sporting Cristal vs Cienciano

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Unión Comercio vs San Martín

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Bicolor+

Carlos Mannucci vs ADA Jaén

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY

Alianza Lima vs Universitario

Hora: 11.00 a. m.

Canal: Bicolor+

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Augsburgo vs Mainz

Hora: 9.30 a. m.

Canal: ESPN

Werder Bremen vs Hamburgo

Hora: 11.30 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Barcelona vs Villarreal

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

R. Racing Club vs Real Sociedad

Hora: 10.15 a. m.

Canal: ESPN

Osasuna vs Málaga

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Getafe vs Atlético de Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Paris FC vs Angers

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Lorient vs Stade Rennais

Hora: 11.15 a. m.

Canal: Disney+ Premium

Marsella vs Le Mans

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Hull vs Brighton

Hora: 9.00 a. m.

Canal: ESPN

Liverpool vs Manchester United

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY