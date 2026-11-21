Partidos de hoy, domingo 22 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este domingo, horarios y canales de TV de los encuentros en el Torneo Clausura de la Liga 1 en los campeonatos del continente europeo.
Los partidos del domingo 22 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, Liga Femenina y en los distintos campeonatos europeos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Werder Bremen vs Hamburgo, Barcelona contra Villarreal y Liverpool ante Manchester United. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este domingo se define al ganador del Torneo Clausura. Sport Huancayo vs Universitario y Sporting Cristal vs Cienciano serán los últimos duelos de la jornada en la Liga 1. De igual forma, se juega la final de vuelta en la Liga Femenina entre Alianza Lima y Universitario.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Sport Huancayo vs Universitario
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Unión Comercio vs San Martín
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
- Carlos Mannucci vs ADA Jaén
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga Femenina de Perú HOY
- Alianza Lima vs Universitario
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Augsburgo vs Mainz
- Hora: 9.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Werder Bremen vs Hamburgo
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de LaLiga de España HOY
- Barcelona vs Villarreal
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- R. Racing Club vs Real Sociedad
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: ESPN
- Osasuna vs Málaga
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Getafe vs Atlético de Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Paris FC vs Angers
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lorient vs Stade Rennais
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Marsella vs Le Mans
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Hull vs Brighton
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Liverpool vs Manchester United
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Juventus vs Venezia
- Hora: 6.30 a. m.
- Canal: ESPN
- Bologna vs Udinese
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Sassuolo vs Genoa
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- AC Milan vs Frosinone
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Atalanta vs Inter
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN