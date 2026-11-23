Ahora, con el cierre del cómputo oficial, les corresponde a los Jurados Electorales Especiales (JEE) continuar con las proclamaciones descentralizadas de resultados

Ahora, con el cierre del cómputo oficial, les corresponde a los Jurados Electorales Especiales (JEE) continuar con las proclamaciones descentralizadas de resultados Difusión - Composición El Popular

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este lunes el cómputo oficial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el pasado 4 de octubre. El cierre del conteo se concretó luego de que el organismo electoral procesara las últimas actas pendientes, con lo que terminó la contabilización de los votos emitidos.

Las últimas 23 actas pendientes correspondían a mesas de sufragio del distrito de San Juan de Bigote, en la provincia de Morropón, región Piura.

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Cabe recordar que el último 6 de noviembre, el Pleno del JNE ordenó al Jurado Electoral Especial de Morropón realizar un recuento de votos, luego de declarar fundada una apelación contra las resoluciones que habían descartado las actas y dispuesto la nulidad de la votación. El recuento se realizó el 18 de noviembre y sus resultados fueron remitidos a la ONPE para completar la contabilización.

De acuerdo con la información difundida por la ONPE, durante estas elecciones se instalaron 89.935 mesas de sufragio en todo el país. Para procesar las actas, el organismo habilitó 125 centros de cómputo, correspondientes al mismo número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

JNE debe completar proclamación de autoridades a través de los JEE

Con el cierre del cómputo nacional, corresponde completar la etapa de proclamación oficial de las autoridades elegidas. Esta labor corresponde a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que realizan las proclamaciones descentralizadas en sus respectivas circunscripciones.

Para realizar las proclamaciones, los JEE deben recibir de las respectivas ODPE los reportes del cómputo al 100% de las actas contabilizadas. Con esa información, programan audiencias públicas en las que formalizan los resultados de cada circunscripción y proclaman a las autoridades electas. Posteriormente, expiden las credenciales oficiales que acreditan a los candidatos ganadores.

Por su parte, el Pleno del JNE estableció que revisaría de oficio las actas de proclamación emitidas por los JEE para verificar los aspectos numéricos y de orden general relacionados con las autoridades elegidas. El organismo electoral también fijó disposiciones para garantizar la entrega de credenciales a los candidatos proclamados.

Un caso concreto es el de Lima Metropolitana. El JEE Lima Centro programó para este miércoles 25 de noviembre, a las diez de la mañana, una audiencia pública para proclamar los resultados de la elección municipal provincial, luego de recibir el reporte de la ONPE con el 100% de actas contabilizadas.

Segunda vuelta regional será el 6 de diciembre en 15 regiones

El cierre del cómputo también permite conocer cuál es el escenario definitivo de las elecciones regionales. Por ejemplo, en diez regiones ya se definieron las fórmulas ganadoras para los cargos de gobernador y vicegobernador, Callao, Ica, San Martín, Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Madre de Dios.

En las otras 15 regiones, ninguna fórmula alcanzó el porcentaje mínimo de votos válidos requerido para ganar en primera vuelta. Por ello, los ciudadanos deberán regresar a las urnas el domingo 6 de diciembre para elegir entre las dos organizaciones políticas que obtuvieron las mayores votaciones en cada jurisdicción.

Las regiones que tendrán segunda elección son Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

El JNE también programó debates entre los candidatos que participarán en esta nueva jornada electoral, con actividades previstas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre.