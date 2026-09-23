Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

¿Qué dijo Keiko en la ONU? Sicarios confesaron crimen de la China Polo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Colegio de S/15 millones recibe certificación pese a tener trabajos pendientes: esto identificó la Contraloría

La inspección del 2 de setiembre detectó mobiliario sin instalar y equipos desarmados en aulas y otras áreas, pese a que el supervisor certificó la culminación total del proyecto.

Contraloría revela irregularidades en infraestructura educativa de Yanacancha
Contraloría revela irregularidades en infraestructura educativa de YanacanchaFoto: Contraloría
google iconLa República en Google

La nueva infraestructura de la Institución Educativa N.° 34052 José Antonio Encinas Franco, en el distrito de Yanacancha (Pasco), recibió la certificación técnica de culminación pese a que aún tenía trabajos pendientes. Según la Contraloría General de la República, esta situación habría limitado la aplicación de penalidades al contratista por hasta S/314 mil.

La comisión de control realizó una inspección el 2 de setiembre de 2026 y encontró que varias aulas de inicial y primaria, además de las salas de docentes, la dirección y áreas de servicio, todavía requerían el armado e instalación de gran parte del mobiliario escolar. El proyecto, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yanacancha, demandó una inversión superior a S/15 millones.

Video destacado

EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

Contraloría revela irregularidades en infraestructura educativa de Yanacancha

Informe de la Contraloría destaca deficiencias en obra pública de Yanacancha

¿Qué encontró la Contraloría en el colegio?

Durante la visita, los auditores también observaron estructuras metálicas, sillas, mesas y casilleros desarmados, algunos de ellos apilados en las veredas o expuestos a la intemperie. Pese a estas condiciones, el supervisor de la obra emitió un certificado técnico en el que confirmó que la infraestructura había alcanzado el 100% de culminación.

El Informe de Hito de Control N.° 025-2026-OCI/0449-SCC señala que la obra tenía como fecha inicial de culminación el 2 de diciembre de 2025. Sin embargo, dos suspensiones de plazo sumaron 235 días calendario y una ampliación agregó otros 25 días. Con estos cambios, la nueva fecha quedó establecida para el 21 de agosto de 2026.

La Contraloría advirtió que la certificación de culminación, pese a los trabajos pendientes, habría reducido la posibilidad de aplicar al contratista penalidades de hasta S/314 mil.

Contraloría revela irregularidades en infraestructura educativa de Yanacancha

Informe de la Contraloría destaca deficiencias en obra pública de Yanacancha

¿Qué otras observaciones dejó el informe?

El órgano de control también verificó que la Municipalidad Distrital de Yanacancha no había actualizado la información sobre el avance de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS). Según la Contraloría, esta situación limita el seguimiento de la inversión pública y el acceso de la ciudadanía a información actualizada.

El proyecto busca mejorar los servicios educativos para estudiantes de los niveles inicial y primaria. La Contraloría comunicó los resultados al titular de la municipalidad para que adopte las acciones correspondientes y mitigue los riesgos identificados.

Los resultados de este y otros servicios de control pueden consultarse en el Buscador de Informes de Servicios de Control de la Contraloría General de la República.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Policía acusado de extorsionar a comerciante recibe 9 meses de prisión preventiva: habría cobrado cupo de S/3.000

Colegio de S/15 millones recibe certificación pese a tener trabajos pendientes: esto identificó la Contraloría

Senadora Karla Schaefer recibió 20 mil soles de empresario minero que busca una concesión en Arequipa

Sociedad

Policía acusado de extorsionar a comerciante recibe 9 meses de prisión preventiva: habría cobrado cupo de S/3.000

Temblor hoy en Perú: último sismo del miércoles 23 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Escolares protagonizan violenta pelea en San Borja: adultos intervienen y terminan enfrentándose

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Senadora Karla Schaefer recibió 20 mil soles de empresario minero que busca una concesión en Arequipa

La Libertad: hallan sin vida a candidato a regidor en Laredo

Debate municipal 2026: así fue la participación de los candidatos a la alcaldía de Lima en la segunda jornada