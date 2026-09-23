Colegio de S/15 millones recibe certificación pese a tener trabajos pendientes: esto identificó la Contraloría

La nueva infraestructura de la Institución Educativa N.° 34052 José Antonio Encinas Franco, en el distrito de Yanacancha (Pasco), recibió la certificación técnica de culminación pese a que aún tenía trabajos pendientes. Según la Contraloría General de la República, esta situación habría limitado la aplicación de penalidades al contratista por hasta S/314 mil.

La comisión de control realizó una inspección el 2 de setiembre de 2026 y encontró que varias aulas de inicial y primaria, además de las salas de docentes, la dirección y áreas de servicio, todavía requerían el armado e instalación de gran parte del mobiliario escolar. El proyecto, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yanacancha, demandó una inversión superior a S/15 millones.

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Informe de la Contraloría destaca deficiencias en obra pública de Yanacancha

¿Qué encontró la Contraloría en el colegio?

Durante la visita, los auditores también observaron estructuras metálicas, sillas, mesas y casilleros desarmados, algunos de ellos apilados en las veredas o expuestos a la intemperie. Pese a estas condiciones, el supervisor de la obra emitió un certificado técnico en el que confirmó que la infraestructura había alcanzado el 100% de culminación.

El Informe de Hito de Control N.° 025-2026-OCI/0449-SCC señala que la obra tenía como fecha inicial de culminación el 2 de diciembre de 2025. Sin embargo, dos suspensiones de plazo sumaron 235 días calendario y una ampliación agregó otros 25 días. Con estos cambios, la nueva fecha quedó establecida para el 21 de agosto de 2026.

La Contraloría advirtió que la certificación de culminación, pese a los trabajos pendientes, habría reducido la posibilidad de aplicar al contratista penalidades de hasta S/314 mil.

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¿Qué otras observaciones dejó el informe?

El órgano de control también verificó que la Municipalidad Distrital de Yanacancha no había actualizado la información sobre el avance de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS). Según la Contraloría, esta situación limita el seguimiento de la inversión pública y el acceso de la ciudadanía a información actualizada.

El proyecto busca mejorar los servicios educativos para estudiantes de los niveles inicial y primaria. La Contraloría comunicó los resultados al titular de la municipalidad para que adopte las acciones correspondientes y mitigue los riesgos identificados.

Los resultados de este y otros servicios de control pueden consultarse en el Buscador de Informes de Servicios de Control de la Contraloría General de la República.