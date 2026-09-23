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Sociedad

Ate dejó sin Vaso de Leche a miles de beneficiarios durante cuatro meses, advierte Contraloría

Un informe de la Contraloría alertó que la Municipalidad de Ate no adquirió oportunamente los alimentos del programa social, lo que provocó desabastecimiento durante parte de marzo y todo abril, mayo y junio de 2026.

La comuna contaba con S/6,5 millones para financiar el programa durante este año. Sin embargo, deficiencias en la programación y gestión de las compras ocasionaron el desabastecimiento.
La comuna contaba con S/6,5 millones para financiar el programa durante este año. Sin embargo, deficiencias en la programación y gestión de las compras ocasionaron el desabastecimiento. | Composición LR
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La Municipalidad Distrital de Ate dejó de abastecer oportunamente con alimentos al Programa del Vaso de Leche (PVL) durante parte de marzo y la totalidad de abril, mayo y junio de 2026, situación que afectó la atención de sus 27.717 beneficiarios, según advirtió la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control n.° 12718-2026-CG/GRLIM-SVC, la comuna contaba con S/6,5 millones para financiar el programa durante este año. Sin embargo, deficiencias en la programación y gestión de las compras ocasionaron el desabastecimiento y pusieron en riesgo la continuidad de la asistencia alimentaria dirigida a población vulnerable.

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El documento, elaborado tras una evaluación realizada entre el 28 de agosto y el 14 de septiembre de 2026, identificó cinco situaciones adversas que afectan o podrían comprometer los objetivos del programa social.

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La Contraloría determinó que el desabastecimiento se originó por deficiencias en la programación y adquisición de los alimentos. Según el informe, el requerimiento no se habría realizado oportunamente y la ración inicialmente aprobada superaba el presupuesto disponible.

Esta situación obligó a la municipalidad a definir una nueva ración y reiniciar el procedimiento de contratación, lo que retrasó la adquisición de los productos destinados a los beneficiarios.

Incluso, en mayo de 2026 ya se había advertido a la comuna sobre las demoras administrativas y el riesgo de desabastecimiento. Pese a ello, la falta de alimentos se prolongó durante varios meses, afectando la atención regular del programa.

Posteriormente, la municipalidad recurrió a una contratación directa por desabastecimiento, por un monto de S/ 2.870.196, para garantizar el suministro durante cuatro meses.

El contrato fue suscrito el 1 de julio de 2026 e incluyó la adquisición de 378.800 latas de leche evaporada y 162.272 kilos de mezcla de hojuelas precocidas. La distribución de estos productos se realizó durante julio y agosto.

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Otra de las observaciones más relevantes del órgano de control es que la Municipalidad de Ate no cuenta con documentación que acredite la entrega de los alimentos a los beneficiarios del programa.

Esta situación limita la trazabilidad y el control de la distribución de los productos, por lo que no se dispone de sustento documental suficiente para verificar adecuadamente su entrega a la población atendida.

La comisión de control también identificó otras situaciones adversas relacionadas con la gestión del Vaso de Leche. Entre ellas, la existencia de comités que no habrían preparado los alimentos antes de entregarlos a los beneficiarios.

Asimismo, se advirtieron deficiencias en las condiciones exigidas a los vehículos encargados del transporte de los productos, además de alimentos pendientes de distribución y diferencias entre las existencias físicas y los registros de control.

Estas observaciones representan riesgos para la adecuada ejecución del programa y la atención oportuna de sus beneficiarios.

¿A quiénes beneficia el Programa del Vaso de Leche en Ate?

El Programa del Vaso de Leche de Ate está destinado a atender a 27.717 personas. De ese total, 9.303 corresponden a población de primera prioridad y 18.414 a segunda prioridad.

Entre los beneficiarios de primera prioridad se encuentran niños de cero a seis años, madres gestantes y mujeres en periodo de lactancia, con énfasis en quienes viven en situación de pobreza, presentan desnutrición o tienen tuberculosis.

La interrupción del abastecimiento durante varios meses comprometió la atención oportuna de esta población, que depende del programa para acceder a una ración alimentaria.

Finalmente, la Contraloría comunicó los resultados de la visita de control a la Municipalidad Distrital de Ate para que adopte las medidas preventivas y correctivas correspondientes frente a las situaciones identificadas, con el objetivo de garantizar la continuidad y adecuada ejecución del Programa del Vaso de Leche.

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