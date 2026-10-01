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Sociedad

El Agustino: caen tres presuntos integrantes de "Los Barbas del Sur" con más de US$ 21.000 falsos en plachas recortables

El operativo, realizado por la Dirincri y Digimin, desmanteló actividades ilegales. También se confiscó un vehículo y tres teléfonos celulares durante la intervención.

La Policía Nacional del Perú intervino a tres presuntos integrantes de la banda "Los Barbas del Sur" en El Agustino, incautando más de US$21,000 en billetes falsificados.
La Policía Nacional del Perú intervino a tres presuntos integrantes de la banda "Los Barbas del Sur" en El Agustino, incautando más de US$21,000 en billetes falsificados.Foto: Andina/ATV/Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino en El Agustino a tres presuntos integrantes de la banda Los Barbas del Sur, quienes se encontraban en posesión de más de US$21.000 en billetes presuntamente falsificados. La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), como parte de una acción de inteligencia contra actividades vinculadas al crimen organizado.

Los intervenidos fueron identificados como Dinora Ortega Suárez, de 21 años; Pedro Navarro Álvarez, de 27; y Enyer Mercado Herrera, de 30. Los tres se trasladaban en un vehículo blanco cuando fueron interceptados por los efectivos policiales, quienes posteriormente realizaron el registro del vehículo.

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Así fue la intervención de los tres presuntos integrantes de “Los Barbas del Sur” en El Agustino

El operativo fue ejecutado por personal de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (Divincco) de la Dirincri, con participación de agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin). La intervención permitió ubicar a los tres presuntos integrantes de la organización mientras se desplazaban por el distrito de El Agustino.

Durante el procedimiento, la Policía identificó a los intervenidos como Dinora Ortega Suárez, alias “Yeimari”; Pedro Navarro Álvarez, alias “Alex”; y Enyer Mercado Herrera, alias “Gregori”. Los tres fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes, mientras las autoridades realizan las investigaciones para determinar las circunstancias relacionadas con la presunta falsificación de moneda.

La intervención se produjo en el marco de las acciones de inteligencia e investigación especializada que desarrolla la PNP contra organizaciones dedicadas a actividades ilícitas. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias respectivas.

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PNP incauta US$21.700 en billetes falsos, un vehículo y tres celulares

Durante el registro del automóvil utilizado por los intervenidos, los agentes policiales encontraron 200 billetes individuales de US$50, cuyo valor conjunto ascendía a US$10.000. También hallaron 31 pliegos completos sin recortar que contenían seis billetes cada uno, correspondientes a las denominaciones de US$50 y US$100.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, estos pliegos estaban valorizados en US$11.700. Sumados a los billetes individuales, los objetos incautados representaban un total de US$21.700 en moneda presuntamente falsificada.

Además del dinero, los efectivos incautaron el vehículo en el que se movilizaban los tres intervenidos y tres teléfonos celulares. Las especies fueron puestas a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y diligencias vinculadas al caso.

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