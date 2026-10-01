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Ingenieros peruanos crean ‘Pulso’, tecnología con IA para apoyar el rescate de personas y ganan concurso de Google

El proyecto creado por ingenieros mecatrónicos de la PUCP se enfoca en intervenciones en zonas de alta complejidad, utilizando robots para recopilar información vital en derrumbes y desastres naturales.

El prototipo, evaluado en simulaciones, integra Gemma 4 para procesar información y tomar decisiones bajo protocolos internacionales de rescate, representando un avance significativo en tecnología de emergencia.
El prototipo, evaluado en simulaciones, integra Gemma 4 para procesar información y tomar decisiones bajo protocolos internacionales de rescate, representando un avance significativo en tecnología de emergencia.Foto: composición LR/Agencia Andina
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Ingenieros mecatrónicos peruanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desarrollaron ‘Pulso’, un prototipo de sistema operativo diseñado para optimizar las labores de búsqueda y rescate en desastres. Esta herramienta, creada por Diego Pacheco, Heidinger Sánchez, Gruzver Phocco y Robert Quispe, obtuvo el primer lugar en la hackatón Build with Gemma 2026, organizada por Google Developer Groups (GDG), donde compitió contra más de 150 desarrolladores con soluciones basadas en los modelos abiertos de IA de Google.

El proyecto está concebido para intervenir en escenarios de alta complejidad —como derrumbes, accidentes estructurales y desastres naturales—, con especial enfoque en zonas inaccesibles o con conectividad nula. Según explicó Diego Pacheco en una entrevista con el medio Agencia Andina, Pulso procesa la información recopilada por sensores y asiste en la toma de decisiones estandarizadas bajo protocolos internacionales de rescate.

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Así funciona Pulso, el sistema con IA que busca personas en zonas de difícil acceso

La propuesta contempla el uso de uno o varios robots capaces de desplazarse por áreas de difícil acceso para recopilar información mediante cámaras, micrófonos y otros sensores. Con esos datos, Pulso puede identificar indicios de personas atrapadas y definir cómo continuar la búsqueda. Cuando intervienen varias plataformas robóticas, el sistema también contempla la coordinación entre ellas para repartir las tareas y compartir los hallazgos.

Uno de los aspectos centrales del desarrollo es su capacidad para operar sin conexión. El equipo planteó dos alternativas: una basada en procesamiento local, donde la inteligencia artificial funciona directamente en el dispositivo, y otra que utiliza servicios en la nube mediante internet. Para la versión presentada durante la hackatón emplearon un teléfono, debido a que reunía sensores útiles para probar el concepto. En una futura versión de producción, los creadores proyectan utilizar hardware específico para las características del robot y las condiciones de operación.

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'Pulso' integra inteligencia artificial y robótica, facilitando la coordinación en rescates. Aún en fase de simulación, busca avanzar hacia su uso en emergencias reales y estandarizar esta tecnología.

'Pulso' integra inteligencia artificial y robótica, facilitando la coordinación en rescates. Aún en fase de simulación, busca avanzar hacia su uso en emergencias reales y estandarizar esta tecnología.

Pulso combina Gemma 4 y robótica para coordinar búsquedas durante emergencias

El prototipo fue integrado en plataformas robóticas y evaluado mediante simulaciones realizadas con ROS y Gazebo. Estas pruebas se desarrollaron durante las seis o siete horas que duró la competencia Build with Gemma 2026 y permitieron representar diferentes situaciones de emergencia. Hasta el momento, Pulso no ha sido utilizado en una emergencia real, por lo que las simulaciones sirvieron para identificar aspectos que todavía deben ser mejorados y para avanzar hacia la estandarización de la tecnología.

La inteligencia artificial tiene un papel central en el sistema. El equipo incorporó Gemma 4 como componente encargado de procesar los eventos del entorno y tomar decisiones dentro de los protocolos definidos. Según explicó Pacheco a la Agencia Andina, el modelo puede intervenir en la planificación de trayectorias, orientar la búsqueda y coordinar el trabajo entre robots. También puede interpretar las capacidades disponibles en cada plataforma durante una fase inicial de adaptación. El nombre Pulso alude precisamente a una señal de vida y al objetivo de localizar a personas que requieren ser rescatadas.

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