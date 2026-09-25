El distrito de Bellavista, en el Callao, contará con una nueva Central de Monitoreo y Operaciones de Seguridad Ciudadana, con una inversión de S/ 24,5 millones para su implementación.

El distrito de Bellavista, en el Callao, contará con una nueva Central de Monitoreo y Operaciones de Seguridad Ciudadana, con una inversión de S/ 24,5 millones para su implementación. Foto: Andina/Composición LR

El distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao, contará con una nueva Central de Monitoreo y Operaciones de Seguridad Ciudadana equipada con tecnología para reforzar la vigilancia y la atención de emergencias. El Gobierno Regional del Callao destinará S/24,5 millones para implementar esta infraestructura de dos niveles.

La central tendrá sistemas de videovigilancia, equipos con inteligencia artificial, cámaras para reconocimiento de placas, drones y una red de fibra óptica. Además, dispondrá de vehículos y otros medios para apoyar el despliegue operativo en las calles, mientras que su conexión con la Policía Nacional del Perú (PNP) permitirá compartir información captada durante el monitoreo.

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Bellavista contará con 1.100 cámaras, drones y equipos con inteligencia artificial

La nueva infraestructura ampliará la vigilancia de distintos puntos de Bellavista mediante un sistema compuesto por 220 equipos con inteligencia artificial. Cada uno estará integrado por cinco cámaras: una domo PTZ, que permite girar y acercar la imagen, y cuatro dispositivos fijos orientados hacia diferentes sectores.

En total, el sistema permitirá disponer de 1.100 cámaras para ampliar el campo de monitoreo e identificar situaciones que requieran atención de las autoridades. El equipamiento también incluirá:

29 cámaras para reconocimiento de placas vehiculares.

120 megáfonos IP.

Drones de vigilancia.

Una red de fibra óptica.

Tres camionetas 4x2 pick-up.

Cinco motocicletas.

Cuatro bicicletas.

La nueva central estará conectada con la PNP para coordinar la atención de emergencias

La Central de Monitoreo y Operaciones de Seguridad Ciudadana estará interconectada con la PNP para compartir y articular la información obtenida mediante los sistemas de videovigilancia instalados en Bellavista. Esta conexión formará parte del funcionamiento coordinado de la nueva infraestructura de seguridad.

El Gobierno Regional del Callao también señaló que la central permitirá articular las labores de la Municipalidad de Bellavista, la PNP y otras instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana. La plataforma estará orientada al seguimiento de incidencias, el monitoreo de distintos puntos del distrito y la coordinación de respuestas ante posibles hechos delictivos o situaciones de emergencia.