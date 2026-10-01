Detienen a mujer que habría adoptado ilegalmente a recién nacida por TikTok e investigan presunta trata

Una mujer fue detenida en el distrito de Ayna, provincia de La Mar, en Ayacucho, luego de que las autoridades descubrieran que tenía bajo su cuidado a una recién nacida de 22 días cuya maternidad biológica no pudo acreditar. La mujer reconoció que recibió a la menor bajo una supuesta adopción, tras contactarse con su madre por TikTok. La Policía la intervino por la presunta comisión del delito de trata de personas.

El caso se conoció en el Hospital de Apoyo San Francisco, donde la bebé ingresó con un cuadro de sepsis. Durante la atención médica, la mujer que la acompañaba no presentó documentos que acreditaran su vínculo materno ni el certificado de nacido vivo de la menor. Según la documentación fiscal, también habría dado respuestas ambiguas ante las preguntas del personal de salud.

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Bebé habría sido entregada en hospital de Lima

De acuerdo con la documentación fiscal, la recién nacida habría sido entregada el 15 de septiembre de 2026 en el Hospital de Huaycán, en Lima, bajo la modalidad de una presunta adopción informal. La mujer señaló que contactó a la madre de la menor mediante TikTok, plataforma por la que se habría concretado la entrega.

Tras conocer el caso, las autoridades comunicaron los hechos a la Policía, que intervino a la mujer por la presunta comisión del delito de trata de personas. La investigación busca esclarecer las circunstancias en que la bebé pasó a su cuidado y determinar las responsabilidades correspondientes.

Fiscalía dispone acogimiento residencial para la menor

La Fiscalía Provincial de Familia de Ayna declaró provisionalmente el estado de desprotección familiar de la recién nacida y dispuso una medida de protección urgente. La decisión permitió su acogimiento residencial en el Puericultorio Juan Andrés Vivanco Amorín, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga.

Antes de su traslado, la bebé recibió atención médica en el Hospital de Apoyo San Francisco y fue estabilizada. El equipo profesional del establecimiento de salud asumió su custodia y la trasladó a Huamanga en un vehículo institucional.

Como parte de las medidas de protección, la menor pasó por una evaluación en la Unidad Médico Legal II de Ayacucho, en coordinación con la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Huamanga. Las investigaciones continúan para esclarecer cómo se produjo su entrega y establecer las responsabilidades del caso.