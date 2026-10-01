Más de 10.000 asegurados de Saludpol accedieron a servicios médicos en Huánuco

El Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) logró más de 3.500 atenciones médicas para familias policiales en Huánuco entre enero y agosto de 2026. | Difusión

El Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) logró más de 3.500 atenciones médicas para familias policiales en Huánuco entre enero y agosto de 2026. | Difusión

El Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) gestionó más de 3.500 prestaciones y servicios de salud para asegurados y derechohabientes de la familia policial en Huánuco entre enero y agosto de 2026, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

De acuerdo con la entidad, la mayor demanda correspondió a la emisión de 3.160 Autorizaciones de Prestaciones de Salud (APS), documentos que permiten a los asegurados acceder a atención médica en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) públicas y privadas que mantienen convenios con Saludpol.

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Afiliaciones

Además, durante ese periodo se registraron 87 afiliaciones, 188 solicitudes de pasajes aéreos, 43 reembolsos excepcionales, ocho traslados aeromédicos de emergencia y 15 cartas de garantía. La sede también realizó 28 charlas informativas dirigidas a policías y sus familiares sobre los procedimientos y servicios disponibles.

El gerente general de Saludpol, Jorge Luis López Márquez, señaló que la UFD Huánuco atiende a 10.780 asegurados titulares y derechohabientes de la Policía Nacional.

"Huánuco cuenta con 10.780 asegurados titulares y derechohabientes de la Policía Nacional, quienes se benefician de consultas, afiliaciones y diversos servicios médicos", indicó.

Más atenciones

Entre los establecimientos de salud con los que Saludpol articula atenciones en la región figuran el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, el Hospital de Tingo María y el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, además de otras IPRESS contempladas en los convenios vigentes.

Saludpol indicó que continuará coordinando con los establecimientos de salud de la región y el Gobierno Regional de Huánuco para facilitar el acceso de sus asegurados a servicios médicos.