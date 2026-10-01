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Más de 10.000 asegurados de Saludpol accedieron a servicios médicos en Huánuco

La atención se realizó entre enero y agosto de 2026. La mayor parte correspondió a autorizaciones para acceder a servicios en hospitales, clínicas y centros especializados en convenio.

El Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) logró más de 3.500 atenciones médicas para familias policiales en Huánuco entre enero y agosto de 2026.
El Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) logró más de 3.500 atenciones médicas para familias policiales en Huánuco entre enero y agosto de 2026. | Difusión
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El Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) gestionó más de 3.500 prestaciones y servicios de salud para asegurados y derechohabientes de la familia policial en Huánuco entre enero y agosto de 2026, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

De acuerdo con la entidad, la mayor demanda correspondió a la emisión de 3.160 Autorizaciones de Prestaciones de Salud (APS), documentos que permiten a los asegurados acceder a atención médica en instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) públicas y privadas que mantienen convenios con Saludpol.

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Afiliaciones

Además, durante ese periodo se registraron 87 afiliaciones, 188 solicitudes de pasajes aéreos, 43 reembolsos excepcionales, ocho traslados aeromédicos de emergencia y 15 cartas de garantía. La sede también realizó 28 charlas informativas dirigidas a policías y sus familiares sobre los procedimientos y servicios disponibles.

El gerente general de Saludpol, Jorge Luis López Márquez, señaló que la UFD Huánuco atiende a 10.780 asegurados titulares y derechohabientes de la Policía Nacional.

"Huánuco cuenta con 10.780 asegurados titulares y derechohabientes de la Policía Nacional, quienes se benefician de consultas, afiliaciones y diversos servicios médicos", indicó.

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Más atenciones

Entre los establecimientos de salud con los que Saludpol articula atenciones en la región figuran el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano, el Hospital de Tingo María y el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, además de otras IPRESS contempladas en los convenios vigentes.

Saludpol indicó que continuará coordinando con los establecimientos de salud de la región y el Gobierno Regional de Huánuco para facilitar el acceso de sus asegurados a servicios médicos.

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