La mujer estuvo alrededor de quince días luchando por su vida tras el ataque contra la periodista. | Composición LR

La mujer estuvo alrededor de quince días luchando por su vida tras el ataque contra la periodista. | Composición LR

Una segunda víctima dejó el ataque armado contra Susy Isabel Aponte Polo de Tello, conocida como 'China Polo', ocurrido el pasado 19 de septiembre en el mercado La Explanada, en el distrito de Caraz, provincia de Huaylas, en Áncash. Olimpia Pachas Osorio, una comerciante ambulante de 72 años que resultó herida durante el atentado, falleció tras permanecer internada en estado grave.

La muerte de la adulta mayor fue confirmada por Henry Vásquez Calero, director adjunto del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, establecimiento al que fue trasladada debido a la gravedad de sus lesiones. Según informó el funcionario, la paciente fue sometida a una intervención quirúrgica y posteriormente ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde finalmente perdió la vida luego de 15 días de lucha.

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De acuerdo con la información policial, Pachas Osorio se encontraba trabajando en el mercado La Explanada cuando fue alcanzada por los disparos dirigidos contra Susy Aponte, quien murió durante el ataque. Los proyectiles le ocasionaron graves lesiones en los pulmones, por lo que requirió atención médica especializada.

El atentado habría sido perpetrado por el ciudadano venezolano Luis Obispo Díaz, investigado por el asesinato de 'China Polo'. Durante el ataque, los disparos no solo acabaron con la vida de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, sino que también dejaron herida a la comerciante.

Tras su fallecimiento, el cuerpo de Olimpia Pachas será entregado al Ministerio Público para la realización de la necropsia de ley, diligencia que permitirá establecer oficialmente las causas de su muerte.

Con este deceso, el atentado registrado en el mercado La Explanada de Caraz deja dos personas fallecidas: Susy Isabel Aponte Polo de Tello y Olimpia Pachas Osorio, de 72 años.