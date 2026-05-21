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Google lanza chat con IA que crea documentos, tablas de Excel y presentaciones en segundos: así puedes usarlo

Las actualizaciones de las herramientas se lanzarán de forma gradual y comenzarán en inglés, para dispositivos Android e iOS.

Las nuevas funciones estarán disponibles primero para suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra.
Las nuevas funciones estarán disponibles primero para suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra. | Composición LR/ChatGPT/El Tiempo
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Google optimizó las capacidades de su inteligencia artificial Gemini mediante una integración profunda en la suite Workspace, que abarca Gmail, Docs, Sheets y Keep. El anuncio, realizado durante el evento Google I/O 2026, busca automatizar tareas complejas que antes exigían edición manual. Estas innovaciones transforman los flujos de trabajo tradicionales mediante herramientas conversacionales y de voz diseñadas para elevar la productividad de los usuarios.

De acuerdo con la empresa, las actualizaciones permiten generar archivos completos, como documentos de texto, hojas de cálculo o presentaciones, desde una interacción en lenguaje natural. Esta función supera a las versiones previas, en las que las personas debían copiar y dar formato a los resultados de manera manual. La corporación destacó que el sistema no solo responde preguntas o sugiere borradores, sino que ejecuta procesos integrales para agilizar cada proyecto.

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¿Qué novedades ofrece el chat con IA que estrena Google?

Google revoluciona la productividad al integrar el modelo Gemini en un chat interactivo vinculado directamente con las aplicaciones de Workspace. Esta herramienta diseña archivos automatizados, como presupuestos en hojas de cálculo, a partir de indicaciones sencillas de los usuarios. El sistema ejecuta las órdenes de forma inmediata, lo que optimiza el tiempo y suprime procesos manuales de edición.

La plataforma extrae información crucial proveniente de correos electrónicos, Drive o conversaciones previas si el usuario autoriza el acceso. Gracias a este permiso, la IA contextualiza cada nuevo documento con datos almacenados con anterioridad. De este modo, la utilidad aprovecha el historial digital para estructurar contenidos precisos y personalizados.

El servicio procesa formatos más allá del texto mediante funciones innovadoras denominadas Docs Live y Gmail Live. Las personas dictan ideas o formulan preguntas sobre su bandeja de entrada con notas de voz, mientras el software transcribe los requerimientos en plantillas organizadas. Esta tecnología agiliza las tareas diarias al eliminar la necesidad de redactar manualmente.

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¿Qué usuarios tendrán acceso a las nuevas funciones de Gemini?

Las herramientas avanzadas con Gemini se destinarán inicialmente a los suscriptores de los planes de pago Google AI Pro y Google AI Ultra, los cuales garantizan prioridad en funciones de inteligencia artificial. La compañía señaló que estas características comenzarán a "desplegarse de forma progresiva", con disponibilidad inicial en idioma inglés para dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS.

En el ámbito corporativo, la empresa tecnológica ofrecerá estas capacidades mediante un programa de vista previa empresarial dentro de Workspace, lo que permitirá a organizaciones seleccionadas evaluar la tecnología antes de su lanzamiento global. Por el momento, el gigante tecnológico no confirma el acceso generalizado para los miembros que poseen cuentas gratuitas o básicas en dicha plataforma.

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