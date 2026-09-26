Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

EE.UU. y China abrirán un "canal de comunicación" para incidentes de inteligencia artificial tras cumbre Trump-Xi

Ambas potencias pactaron también que la tregua arancelaria se extienda dos meses. Se prevé un próximo encuentro en la cumbre de la APEC en noviembre de 2026.

Estados Unidos y China establecieron un canal bilateral para abordar incidentes de inteligencia artificial, conocido como "superinteligencia". Esta medida busca dialogar sobre riesgos y oportunidades en la tecnología.
Estados Unidos y China establecieron un canal bilateral para abordar incidentes de inteligencia artificial, conocido como "superinteligencia". Esta medida busca dialogar sobre riesgos y oportunidades en la tecnología.Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

Estados Unidos y China acordaron establecer un canal bilateral para gestionar incidentes de inteligencia artificial, tecnología rebautizada como “superinteligencia”. Esa iniciativa formaliza intercambios diplomáticos previos sobre seguridad, riesgos y ventajas del sector, según Associated Press. La Casa Blanca confirmó la medida tras la visita de Estado de Xi Jinping a Washington, en el marco de la competencia estratégica entre ambas potencias.

La herramienta busca agilizar la comunicación sobre contratiempos tecnológicos, aunque el gobierno estadounidense mantiene en reserva las especificaciones de los sucesos notificables, el personal responsable y los plazos de respuesta. De acuerdo con el texto oficial, la denominación adopta la fórmula que Donald Trump utilizó ante la Asamblea General de la ONU. La siguiente reunión del 'Diálogo EE. UU.-China sobre Superinteligencia (SI)' ocurrirá en noviembre de 2026, coincidiendo con la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El debate cobra relevancia tras la negativa de Trump a regular el área por temor a ceder ventaja frente a Beijing, afirmando en redes sociales que este avance debe "dejarse tal y como está". Por su parte, Xi defendió durante el encuentro la postura de garantizar que la disciplina "permanezca bajo control humano y beneficie a la población".

Puedes ver

Gobierno de Lula anuncia la prohibición total de las apuestas: plataformas cerrarán el 6 de octubre y habrá reembolso de los saldos

lr.pe

Acuerdos comerciales, pero sin pacto de fondo

Washington y Pekín acordaron recomendaciones para otorgar beneficios arancelarios a 30.000 millones de dólares en bienes no sensibles por cada lado, de acuerdo con un balance de la Casa Blanca. Esta propuesta abarca artículos agrícolas, madera, cosméticos y aparatos médicos norteamericanos, así como electrodomésticos, juguetes y productos de consumo asiáticos. Sin embargo, ese paso inicial no representa aún un tratado mercantil definitivo ni integral.

El gobierno chino prometió comprar como mínimo 10 millones de toneladas métricas de carbón estadounidense tanto en 2027 como en 2028. Asimismo, las potencias activaron sus Consejos de Comercio e Inversión para superar trabas de acceso al mercado. Reuters reportó que ambos países extendieron dos meses la tregua arancelaria, con el fin de ganar tiempo para estructurar un pacto más amplio.

Los minerales críticos permanecen como un eje de tensión bilateral, pues no se fijaron cuotas ni plazos específicos para regularizar los despachos de tierras raras. Frente a aquella situación, el comunicado oficial aclaró que se busca "garantizar que los niveles de envío vuelvan a ser adecuados". Por su parte, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer afirmó a Reuters que "los detalles de los acuerdos limitados se divulgarían el lunes".

Puedes ver

Colombia rompe relaciones con Irán y endurece su política exterior tras acercamiento con EE. UU. e Israel

lr.pe

Los asuntos pendientes: Taiwán e Irán

Xi Jinping instó a Trump a manejar la soberanía de Taiwán con cautela, solicitando el rechazo público de la Casa Blanca a la soberanía de Taipéi y el fin al comercio de armamento militar defensivo. Sin embargo, el resumen oficial emitido por Washington omitió este asunto estratégico y no modificó su postura diplomática. Respecto al conflicto geopolítico de Irán, la presidencia estadounidense indicó que ambas partes coincidieron en evitar la proliferación nuclear de Teherán y proteger la navegación marítima global. Ante la pregunta sobre el estrecho de Ormuz, el líder republicano afirmó: "Creo que nos va a ir muy bien".

Pekín urgió a la reanudación de las negociaciones de paz entre las naciones en conflicto, mientras Estados Unidos exige garantías de que el gobierno chino rehusará brindar auxilio económico o bélico al territorio iraní. La diplomacia norteamericana requirió además intensificar la lucha contra los precursores químicos de fentanilo y aumentar el volumen de productos petrolíferos para sostener el mercado energético global. Adicionalmente, el magnate neoconservador propuso el inicio de conversaciones trilaterales de desarme junto con la Federación Rusa para frenar la escalada bélica internacional.

A pesar de la falta de consenso definitivo en los contenciosos asiático y Medio Oriente, la reunión presidencial logró atenuar las tensiones entre las potencias rivales. La prolongación de la tregua comercial representó el logro económico más relevante previo al encuentro protocolar. Ambos mandatarios ratificaron la continuidad de sus conversaciones geopolíticas en la próxima cumbre de la APEC en Shenzhen durante el mes de noviembre, previa a su cita de diciembre en el foro del G20 programado en el complejo Doral de Miami.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mateo Chiarella: "Menospreciar la cultura afecta el desarrollo de un país"

Angie Jibaja revela por qué no asistió al quinceañero de su hija: “Fue para protegerla”

¿Quién ganó la final del Mister Internacional 2026 y se convirtió en el sucesor de Kirk Bondad?

Mundo

Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz, pero Trump rechaza el plan y evalúa nuevos ataques, según el WSJ

Ni Argentina ni Perú: estos son los 3 países más endeudados de América Latina en 2026 y el primero roza el 100% de su PIB

Buscan voluntarios para vivir gratis en Islandia con tres comidas diarias y dos días libres a cambio de ayudar 32 horas por semana

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNJ inscribe a 12 candidatos para la jefatura de la ONPE: dos finalistas de concursos anteriores

Keiko Fujimori es denunciada por presunta omisión al no vacar a procuradora con proceso penal activo

¿Qué pasa si denuncian a la presidenta del Perú? Esto dice la Constitución sobre Keiko Fujimori