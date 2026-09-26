Estados Unidos y China establecieron un canal bilateral para abordar incidentes de inteligencia artificial, conocido como "superinteligencia". Esta medida busca dialogar sobre riesgos y oportunidades en la tecnología.

Estados Unidos y China establecieron un canal bilateral para abordar incidentes de inteligencia artificial, conocido como "superinteligencia". Esta medida busca dialogar sobre riesgos y oportunidades en la tecnología. Foto: AFP

Estados Unidos y China acordaron establecer un canal bilateral para gestionar incidentes de inteligencia artificial, tecnología rebautizada como “superinteligencia”. Esa iniciativa formaliza intercambios diplomáticos previos sobre seguridad, riesgos y ventajas del sector, según Associated Press. La Casa Blanca confirmó la medida tras la visita de Estado de Xi Jinping a Washington, en el marco de la competencia estratégica entre ambas potencias.

La herramienta busca agilizar la comunicación sobre contratiempos tecnológicos, aunque el gobierno estadounidense mantiene en reserva las especificaciones de los sucesos notificables, el personal responsable y los plazos de respuesta. De acuerdo con el texto oficial, la denominación adopta la fórmula que Donald Trump utilizó ante la Asamblea General de la ONU. La siguiente reunión del 'Diálogo EE. UU.-China sobre Superinteligencia (SI)' ocurrirá en noviembre de 2026, coincidiendo con la cumbre de la APEC en Shenzhen.

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El debate cobra relevancia tras la negativa de Trump a regular el área por temor a ceder ventaja frente a Beijing, afirmando en redes sociales que este avance debe "dejarse tal y como está". Por su parte, Xi defendió durante el encuentro la postura de garantizar que la disciplina "permanezca bajo control humano y beneficie a la población".

Acuerdos comerciales, pero sin pacto de fondo

Washington y Pekín acordaron recomendaciones para otorgar beneficios arancelarios a 30.000 millones de dólares en bienes no sensibles por cada lado, de acuerdo con un balance de la Casa Blanca. Esta propuesta abarca artículos agrícolas, madera, cosméticos y aparatos médicos norteamericanos, así como electrodomésticos, juguetes y productos de consumo asiáticos. Sin embargo, ese paso inicial no representa aún un tratado mercantil definitivo ni integral.

El gobierno chino prometió comprar como mínimo 10 millones de toneladas métricas de carbón estadounidense tanto en 2027 como en 2028. Asimismo, las potencias activaron sus Consejos de Comercio e Inversión para superar trabas de acceso al mercado. Reuters reportó que ambos países extendieron dos meses la tregua arancelaria, con el fin de ganar tiempo para estructurar un pacto más amplio.

Los minerales críticos permanecen como un eje de tensión bilateral, pues no se fijaron cuotas ni plazos específicos para regularizar los despachos de tierras raras. Frente a aquella situación, el comunicado oficial aclaró que se busca "garantizar que los niveles de envío vuelvan a ser adecuados". Por su parte, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer afirmó a Reuters que "los detalles de los acuerdos limitados se divulgarían el lunes".

Los asuntos pendientes: Taiwán e Irán

Xi Jinping instó a Trump a manejar la soberanía de Taiwán con cautela, solicitando el rechazo público de la Casa Blanca a la soberanía de Taipéi y el fin al comercio de armamento militar defensivo. Sin embargo, el resumen oficial emitido por Washington omitió este asunto estratégico y no modificó su postura diplomática. Respecto al conflicto geopolítico de Irán, la presidencia estadounidense indicó que ambas partes coincidieron en evitar la proliferación nuclear de Teherán y proteger la navegación marítima global. Ante la pregunta sobre el estrecho de Ormuz, el líder republicano afirmó: "Creo que nos va a ir muy bien".

Pekín urgió a la reanudación de las negociaciones de paz entre las naciones en conflicto, mientras Estados Unidos exige garantías de que el gobierno chino rehusará brindar auxilio económico o bélico al territorio iraní. La diplomacia norteamericana requirió además intensificar la lucha contra los precursores químicos de fentanilo y aumentar el volumen de productos petrolíferos para sostener el mercado energético global. Adicionalmente, el magnate neoconservador propuso el inicio de conversaciones trilaterales de desarme junto con la Federación Rusa para frenar la escalada bélica internacional.

A pesar de la falta de consenso definitivo en los contenciosos asiático y Medio Oriente, la reunión presidencial logró atenuar las tensiones entre las potencias rivales. La prolongación de la tregua comercial representó el logro económico más relevante previo al encuentro protocolar. Ambos mandatarios ratificaron la continuidad de sus conversaciones geopolíticas en la próxima cumbre de la APEC en Shenzhen durante el mes de noviembre, previa a su cita de diciembre en el foro del G20 programado en el complejo Doral de Miami.