¿Quién es Jhonsson Cruz Torres, el cabecilla de la banda criminal 'Los Pulpos' que fugó del Perú a Chile y fue capturado en Bolivia?

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, fue detenido en Bolivia tras ser el cabecilla de ‘Los Pulpos’, organización criminal vinculada a secuestros y extorsiones. | Foto: difusión

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, fue detenido en Bolivia tras ser el cabecilla de ‘Los Pulpos’, organización criminal vinculada a secuestros y extorsiones. | Foto: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, es señalado como el máximo cabecilla de la organización criminal peruana ‘Los Pulpos’, banda originaria de Trujillo, en La Libertad, vinculada con delitos de extorsión, sicariato y secuestro. Tras permanecer prófugo y desplazarse fuera del Perú, fue detenido en La Paz, Bolivia, mediante un operativo coordinado entre autoridades peruanas y bolivianas.

La captura ocurrió después de varios intentos por ubicarlo y de una fuga registrada durante una intervención policial realizada en enero de 2026 en la capital boliviana. Cruz Torres había recurrido a identidades falsas, modificaciones en su apariencia y documentos adulterados para evitar ser reconocido. Incluso figuró legalmente como fallecido luego de que en 2020 se registrara un acta de defunción falsa a su nombre.

TE RECOMENDAMOS ¿ARRIOLA GUARDA SECRETOS A KEIKO? FUJIMORISTAS PROTEGEN AL GENERAL DE LA PNP| ARDE TROYA

Cadena perpetua, extorsiones y secuestros: los antecedentes de ‘Jhonsson Pulpo’

Cruz Torres cuenta con una condena a cadena perpetua por delitos como homicidio calificado, robo agravado con subsecuente muerte, sicariato y extorsión. Las autoridades peruanas lo identificaron como la principal figura de ‘Los Pulpos’, organización que desarrolló actividades criminales principalmente desde Trujillo y posteriormente extendió sus operaciones hacia otras zonas del Perú y países vecinos.

Entre los delitos atribuidos a la organización se encuentran secuestros de empresarios y cobros extorsivos. Debido a la búsqueda de su principal cabecilla, el Ministerio del Interior incluyó a Cruz Torres dentro del programa de recompensas y ofreció S/ 500.000 a cambio de información que permitiera conocer su ubicación y concretar su captura.

De la falsa muerte a la fuga por Chile: así fue la ruta del cabecilla de ‘Los Pulpos’

Uno de los mecanismos utilizados para evadir a las autoridades ocurrió en 2020, cuando se consiguió registrar en Reniec un acta de defunción falsa a nombre de Cruz Torres. De esa manera, apareció oficialmente como fallecido mientras continuaba prófugo. Durante su permanencia fuera del país también empleó documentación falsa y realizó cambios físicos destinados a modificar su apariencia.

En enero de 2026, durante una intervención en un condominio de La Paz, logró escapar poco antes de ser capturado luego de cambiarse de ropa y superar el cerco policial. Su pareja sí fue detenida durante aquella operación. Posteriormente, las autoridades mantuvieron la alerta sobre sus desplazamientos entre Bolivia y Chile, incluidos cruces por pasos fronterizos no habilitados. Finalmente, fue localizado y detenido en La Paz mediante labores coordinadas de inteligencia. Tras la captura, comenzaron las diligencias para su entrega y traslado al Perú, donde deberá cumplir su condena de cadena perpetua en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad.