Cesan al director y al subdirector del penal Ancón I tras hallazgo de 32 celulares

Mientras agentes especiales del Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos y de la División de Investigación de Delitos Tecnológicos (Dividt-PNP) analizan la información de los 32 celulares de alta incautados tras una requisa realizada en el penal Ancón I, el gobierno dispuso una intervención integral y designó a una nueva directora de ese establecimiento penitenciario.

Se trata de Tomás Máximo Yllaconza Palacio, abogado, con 29 años de experiencia que tendrá como principal responsabilidad restablecer el principio de autoridad, fortalecer los controles internos y garantizar una conducción orientada al orden, la seguridad y la disciplina penitenciaria.

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Tomás Yllaconza.

De igual manera, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el cese del subdirector del establecimiento y la designación de un nuevo responsable, quien tendrá a su cargo reforzar las acciones de vigilancia, control interno, disciplina y seguridad dentro del penal.

A estas medidas se suma un proceso de rotación, reorganización y evaluación del personal de seguridad, destinado a fortalecer los mecanismos de control, reducir vulnerabilidades y prevenir cualquier posible vínculo indebido que pueda comprometer la seguridad del establecimiento penitenciario.

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Como parte del fortalecimiento de la estructura de conducción penitenciaria, también se designó a Jhon Elías Ramírez Vega como nuevo director de la Oficina Regional Lima. Ramírez Vega es oficial de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, especialista en seguridad y cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en el ámbito nacional e internacional.

ANALIZAN 32 CELULARES INCRIMINADOS

Entre tanto, el análisis de los celulares incautados se enmarca en investigaciones de alto impacto sobre 'La Confederación' y otras redes transnacionales que operaban un auténtico ‘call centers’ de extorsión, sicariato y secuestro.

Con asistencia tecnológica de Estados Unidos, las autoridades peruanas esperan rastrear estas redes criminales complejas.

Gracias al testimonio clave de un informante del Ministerio Público conocido como 'Tuerto' o 'Maldito Tuerto', las autoridades encontraron en el pabellón uno nada menos que 32 celulares, un ‘router’, armas blancas, drogas y S/ 10,000 en efectivo.

Su confesión habría permitido identificar a un servidor penitenciario de apellido Tipiani como uno de los facilitadores del ingreso de equipos móviles a cambio de dinero.

El cruce de datos del HSI y la Dividt podría revelar que las extorsiones y otros delitos no solo afectaban a ciudadanos peruanos, sino que se dirigían a víctimas en diversos países. En efecto, se ha determinado que, desde el presidio, miembros de la red criminal 'La Confederación' extorsionaban a comerciantes, mototaxistas y empresas de transporte en Lima y Chile.

Las investigaciones realizadas hasta el momento por la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) y la policía, exponen un cambio de estrategia donde los reclusos usan perfiles falsos e ingeniería social (extrayendo datos de internet y redes sociales) para ejecutar actos criminales con sus cómplices fuera de prisión.

Las pruebas recolectadas en estos dispositivos están bajo la custodia de la FECCOR para judicializar tanto a los internos como a los enlaces externos y funcionarios corruptos que facilitan el ingreso de los equipos.

LAS PISTAS DE 72 CABECILLAS

La última requisa en esa cárcel reveló que Jimmy Bazán, el hermano de Jolín Bazán, por quien el gobierno ofrece una recompensa de S/ 300.000 por su captura, como presunto líder de La Jauría, ejercía como lugarteniente de 'La Confederación'.

La investigación, de acuerdo al testimonio del 'Tuerto', estableció que 72 cabecillas continuaban realizando actividades criminales desde el reclusorio. Para ello utilizaban los celulares y la conexión a Internet. Esto les permitió comunicarse con el exterior y coordinar pagos mediante aplicaciones como Yape o Plin.

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En el pabellón I, Wilfredo Montalvo Malqui, alias 'Lápiz', cabecilla de 'Los Malditos de Huáscar' habría ejercido como delegado y asumido el liderazgo de 'La Confederación', manteniendo una alianza con Jimmy Bazán, alias Chato Bazán, sentenciado por liderar la banda criminal trujillana 'Los Compadres'.

Los internos Neymar, Maturana, Navarro y Mocuche tenían el control de la venta de droga desde la celda 220.

En tanto que, a Luis Galarza, alias Canco, le encontraron más de 6 mil soles en efectivo. Él dijo que el dinero era producto de la venta de pan y depósitos enviados por sus familiares.

PABELLÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD

El pabellón de extrema seguridad en Ancón I fue habilitado durante la gestión del expresidente José Jerí Oré para albergar a internos de alta peligrosidad.

Se trata de un pabellón con capacidad para 150 privados de libertad por delitos de sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado, entre otros. La custodia fue asignada estrictamente a efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario.

Este pabellón cuenta con 54 celdas, distribuidas en dos pisos, para internos peligrosos, bajo un régimen cerrado de control estricto, con medidas de seguridad permanentes como requisas recurrentes de ambientes y revisión corporal de la población penal.

¿CÓMO INGRESARON CELULARES?

Sin embargo, si los delincuentes estaban recluidos en esas condiciones ¿cómo ingresaron 32 celulares, armas blancas y drogas? El problema no es solo del hampa, el asunto es cómo el sistema penitenciario permitió que tuvieran herramientas para hacerlo.

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En el mes de julio la Contraloría ya había advertido en Ancón I sobre equipos de control inoperativos y fallas de videovigilancia.

La seguridad penitenciaria no significa llegar después a contar celulares decomisados. Significa, evitar que entren, controlar accesos, cortar las comunicaciones, impedir que un delincuente encarcelado conserve capacidad operativa desde una celda, dice el coronel retirado PNP Jorge Mejía, exjefe antisecuestros.

aún no se ha explicado ¿cómo ingresaron los 32 celulares?, ¿desde cuándo estaban allí?, ¿qué controles fallaron?, ¿qué hicieron después de la advertencia de Contraloría?, ¿hay personal investigado?, ¿quién asumirá responsabilidad administrativa por las fallas que se determinen?

Mientras tanto, el país se desangra por las extorsiones y el sicariato. ¿Desde qué otras cárceles los delincuentes conservan herramientas para comunicarse con el exterior?