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Caen cuatro presuntos extorsionadores tras ataque a una obra en Rímac: uno tiene 16 años

La Policía logró arrestar a los individuos tras un operativo en el jirón Ezeta, encontrando armas, drogas y otros objetos que podrían estar vinculados al crimen y a la organización delictiva.

Detenidos cuatro presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Injertos del Rímac’ tras ataque a obra de construcción civil
Detenidos cuatro presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Injertos del Rímac’ tras ataque a obra de construcción civilFoto: Exitosa
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Cuatro presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Injertos del Rímac' fueron detenidos por la Policía Nacional tras un ataque a balazos contra una obra de construcción civil que era víctima de extorsión, en el distrito del Rímac.

La intervención ocurrió en las inmediaciones del jirón Ezeta, en el sector de El Bosque, luego de que dos sujetos dispararan contra la obra y escaparan en un mototaxi.

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Tras desplegar un operativo, los agentes ubicaron a cuatro sospechosos, entre ellos quien sería el conductor del vehículo que habría trasladado a los atacantes.

Los intervenidos fueron identificados como Jordan Salas Escobar, de 21 años; Miguel Nicolás Carrasco Mamani, de 33; Sheyla Sonia Salas Escobar, de 29; y un adolescente de 16 años.

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Armas y presunta droga

Durante el registro, la Policía encontró una pistola Baby Browning con dos municiones y un arma hechiza con cuatro cartuchos calibre 12. También incautó celulares y paquetes que, según los agentes, contendrían marihuana.

Entre las especies decomisadas figuran además una tablet, una cámara fotográfica, tres cascos de motocicleta, guantes y un machete.

Estos elementos fueron incorporados a las diligencias para determinar su posible relación con el ataque y con las actividades atribuidas a la presunta organización criminal.

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Mensajes de alias 'Criter'

El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la PNP, señaló que uno de los detenidos sería el conductor del vehículo que trasladó a los dos sujetos que efectuaron los disparos contra la obra.

“Hemos podido capturar al conductor de la moto… que habría desplazado a estos dos gatilleros […] Este sujeto, al momento de la captura y hacer las entrevistas, ha podido confesar que este habría recibido mensajes del tal ‘Criter’, que es el líder de la banda”, declaró.

La intervención policial se produjo luego de una denuncia por presunta extorsión contra la obra de construcción civil.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la participación de los cuatro intervenidos y establecer su posible vinculación con los delitos de extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y banda criminal.

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