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Política

Candidato a Gore de Junín denuncia amenazas de muerte tras hallar cabeza de perro y carta de hampones

Este caso se suma al asesinato de Susy Aponte Polo, candidata a la Gobernación de Áncash, quien fue atacada a balazos durante una actividad proselitista.

Candidato a Gore de Junín denuncia amenazas de muerte tras hallar cabeza de perro y carta de hampones
Candidato a Gore de Junín denuncia amenazas de muerte tras hallar cabeza de perro y carta de hamponesCaptura América TV
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El candidato al Gobierno Regional de Junín por Alianza para el Progreso, Arnoldo Mallma, denunció haber recibido un paquete con una cabeza de perro, fotografías y una carta con amenazas de muerte en el exterior de su vivienda, en el sector San Carlos de Huancayo. Este hecho ocurrió en la madrugada, horas antes de su participación en un debate electoral.

Mallma calificó el episodio de alarmante y confirmó que él ya cuenta con resguardo policial. Dentro del paquete también había fotografías de integrantes de su agrupación política, que el candidato dijo no haber revisado aún. "Es una bajeza, es ya algo alarmante. Es imposible vivir así", declaró.

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Al hallar el paquete, Mallma y otras personas presentes temieron inicialmente que se tratara de un artefacto explosivo y solicitaron la intervención de la unidad policial de desactivación de explosivos, que descartó esa hipótesis.

La PNP ya inició las diligencias para identificar a los responsables. Mallma señaló que viviendas y locales cercanos cuentan con cámaras de seguridad que podrían aportar imágenes del momento en que dejaron el paquete.

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Amenaza se suma a asesinato de candidata en Áncash y escalada de extorsión

Este caso se suma al reciente asesinato a balazos de Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, quien fue atacada el 19 de septiembre en un mercado de Caraz mientras se encontraba en una de sus actividades de campaña electoral. Este ataque, que dejó además cinco heridos, llevó a que la Defensoría del Pueblo pidiera reforzar la protección a los candidatos ante el clima de violencia en el proceso electoral de este 4 de octubre.

Cabe mencionar que la tasa de denuncias por extorsión en el país pasó de 11,5 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 77,8 en 2025, según el reporte conjunto de los ministerios de Justicia y del Interior. El Ministerio Público registró 26.585 denuncias por extorsión en 2025, 18,9% más que en 2024, y ya sumaba 13.892 casos entre enero y julio del 2026.

Mallma llamó a sus contendores a mantener la campaña "dentro de un marco democrático y sin amenazas" y anunció el refuerzo de su equipo de seguridad en los días previos a los comicios.

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